Изменят ли федеральные деньги жизнь Ямала в 2020 году

В ЯНАО на новое жилье претендует 70 тысяч человек Фото: Алексей Андронов © URA.RU

статья из сюжета Национальные проекты

В уходящем 2019 году ямальские власти потратили порядка 48 млрд рублей на реализацию национальных проектов. Отраслевые эксперты уверены: в целом региональное правительство с задачами справилось, однако часть населения продолжает выражать недовольство по ряду остросоциальных вопросов. Редакция «URA.RU» выяснила, удалось ли округу осуществить качественный прорыв и что может ему поспособствовать.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на пресс-конференции по итогам года высказался, что ЯНАО сталкивается с трудностями в определенных сферах. «Среди национальных проектов три главных приоритета — жилье, дороги и здравоохранение», — заявил глава региона.

Решать первую задачу регион начал ударными темпами. Из аварийного жилфонда уже расселили более 2,5 тысячи человек. По итогам года ожидается, что цифра вырастет до 3,9 тысячи. Артюхов ранее сделал заявление — расселить миллион квадратных метров аварийного жилья в округе, чтобы полностью решить проблему. Из окружного бюджета власти выделили средства на благоустройство не только городов с численностью свыше 1000 человек, но и поселений от 200 человек.

С оценками главы округа согласен депутат Заксобрания ЯНАО Иван Вершинин, который в настоящее время готовит доклад о реализации нацпроектов в регионе. «Вопрос улучшения жилищных условий — главный для Ямала. Где бы я ни был — 70% всех жалоб и обращений от населения касаются жилья. Это и неудовлетворительное состояние помещений, и неработающие жилищные программы, и очереди на улучшение жилищных условий», — отметил парламентарий.

Ввод нового жилья в регионе потребует строительства школ… Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ликвидировать очереди на льготное получение жилья удастся только в 2021—2022 году из-за того, что массовое строительство фактически прекратилось пять лет назад, а ряд застройщиков просто ушел из региона, заморозив начатые стройки.

При этом решение жилищного вопроса ямальцев одновременно дает повод задуматься о ряде новых вызовов, к примеру, о создании соответствующей инфраструктуры — строительстве поликлиник, больниц, школ, детсадов, объектов культуры и т. д.

В 2019 году в рамках нацпроекта «Образование» для детей из шести сельских территорий открылись технопарки (Приуральский, Тазовский, Шурышкарский, Пуровский и Красноселькупский районы). Техническим образованием в автономном округе охвачено больше 23 тысяч детей. Уже известно, что в 2020 году вырастут в пять раз премии 100-балльникам по ЕГЭ (с 20 до 100 тысяч рублей). Также премии получат их педагоги-наставники. В следующем году из 42 млрд рублей, выделенных на нацпроект, большая часть будет направлена на строительство и оснащение образовательных учреждений современным оборудованием.

Строительство новых образовательных учреждений уже запланировано в Салехарде, где недавно депутаты Заксобрания ЯНАО Елена Лаптандер и Алексей Денисов на деле убедились, что школы №4 и №6 находятся в плачевном состоянии. Теперь в окружной столице до 2022 года будет построено сразу две новые школы в жилом комплексе Обдорский.

…и больниц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Другой больной для региона вопрос — здравоохранение. Причем, по оценке губернатора, это самая сложная тема не только для Ямала, но и для страны в целом. В уходящем году в Ноябрьске открыли амбулаторный онкоцентр, а в Шурышкарском районе приобретена мобильная флюорографическая установка. В 2020 и последующих годах основной акцент окружных властей будет сделан на первичной медпомощи, прежде всего для жителей отдаленных поселений. Для этого планируется приобрести медицинские модули для санавиации, чтобы врачи могли оказывать помощь больным на борту. Про действующие больницы и поликлиники тоже не забыли — их отремонтируют. Всего расходы на здравоохранение составят 43 млрд рублей.

Острой проблемой, на которую обращают внимание большинство ямальцев, являются дороги. Качество дорожного покрытия в регионе во время своей поездки по округу оценил губернатор. При этом в 2019 году было построено 59 км автодороги Надым — Салехард, выполнен капремонт почти 8 км и ремонт 31 км действующих дорог. В 2020 году продолжится строительство трассы Надым — Салехард, а также ремонт региональных автодорог — всего 250 км, но это не решит проблемы окончательно. Артюхов отметил, что специально проехал по дорогам округа за рулем отечественного автомобиля (Lada XRAY), чтобы лично ощутить все кочки и недочеты, а позже сравнить их и предъявить претензии строителям.

Федеральные власти отметили успехи округа в реализации нацпроекта «Культура». Ямал вошел в топ-10 регионов-лидеров по темпам развития культуры и назван самым динамично развивающимся в данном направлении. На его реализацию в 2019 году окружные власти затратили 906 млн рублей. В семь детских школ искусств закупили новые музыкальные инструменты и спецоборудование. Появились и две муниципальные библиотеки. В следующем году планируют построить восемь виртуальных концертных залов.

До ряда поселений Ямала добраться можно только на вертолете Фото: Елена Федорова © URA.RU

На особом контроле также находится нацпроект «Экология». В 2019 году с мертвой точки сдвинулась одна из самых наболевших тем региона — создание полноценной системы водоочистки. Таким образом, к примеру, в ближайшие три года водоснабжение в Лабытнанги будет полностью обновлено. «Проект очень затратный и технически сложный, тем не менее, он был поддержан губернатором. Требуется более двух миллиардов рублей на строительство», — ранее отмечал председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин.

Также в уходящем году были выделены деньги на ликвидацию 24 свалок в Лабытнанги, Ноябрьске, Салехарде, в Надымском и Пуровском районах. Всего с учетом очищения территорий лесного фонда удалось избавиться от 136 свалок. В 2020 году начнут строить три крупных мусоросортировочных комплекса.

Политолог Александр Белоусов положительно оценил ситуацию с нацпроектами в регионе. «В целом социальная политика на Ямале отличается большим качеством, вниманием к людям, узкой направленностью. Жители ЯНАО в прямом смысле чувствуют социальную линию властей, видят ее больше, чем в других субъектах. Недовольные будут всегда», — подчеркнул эксперт в разговоре с «URA.RU».

Депутат Заксобрания ЯНАО Иван Вершинин, в свою очередь, отметил, что исполнение задач президента будет зависеть от того, как чиновники смогут правильно освоить средства.