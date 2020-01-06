Иран пригрозил устроить США «второй Вьетнам»

Соединенные Штаты Америки столкнутся со «вторым Вьетнамом», если не выведут свои войска с Ближнего Востока. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
«[Америка] столкнется со „вторым Вьетнамом“, если ее силы не покинут регион», — приводит
Ранее из-за роста напряженности на Ближнем Востоке США перебросили в регион 4,2 тысячи военных. Иран в свою очередь объявил об отказе от всех договоренностей по ядерной программе после гибели генерала Сулеймани, убитого в результате ракетного удара, санкционированного президентом США Дональдом Трампом. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить Вашингтону. В ответ американский президент заявил, что в случае агрессии со стороны Тегерана США нанесут «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране. Позже на иранском телевидении предложили отдать 80 млн долларов человеку, который убьет Трампа.