Иран пригрозил устроить США «второй Вьетнам»

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Советник иранского лидера Али Акбар Велаяти пригрозил ВашингтонуФото: miliman/pickupimage.com

Соединенные Штаты Америки столкнутся со «вторым Вьетнамом», если не выведут свои войска с Ближнего Востока. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

«[Америка] столкнется со „вторым Вьетнамом“, если ее силы не покинут регион», — приводит RNS слова политика. Он также выразил уверенность, что убийством иранского генерала Касема Сулеймани Вашингтон «совершил глупость».

Ранее из-за роста напряженности на Ближнем Востоке США перебросили в регион 4,2 тысячи военных. Иран в свою очередь объявил об отказе от всех договоренностей по ядерной программе после гибели генерала Сулеймани, убитого в результате ракетного удара, санкционированного президентом США Дональдом Трампом. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить Вашингтону. В ответ американский президент заявил, что в случае агрессии со стороны Тегерана США нанесут «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране. Позже на иранском телевидении предложили отдать 80 млн долларов человеку, который убьет Трампа.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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