Тюменские инсайды: порнозвезду отправляют в Госдуму

Новые эмодзи от Apple пригодятся жителям Тюмени Коллаж: URA.RU

Пока в тюменском правительстве амбициозная замгубернатора Лариса Теплоухова формирует собственный «кабинет» из лояльных чиновников, глава региона Александр Моор отчитывает общественников за маски. Действующие депутаты пытаются урезать зарплаты чиновникам, а в их ряды хочет попасть член местного избиркома. Также в инсайдах: журналист Анатолий Омельчук решил сделать Крым тюменским, регион стал предметом регулярных шуток для «Вечернего Урганта», а местные маркетологи обхаживают молодых политиков.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Как носить маски «по-губернаторски»

Моор призывает общественников носить маски правильно Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Желтом доме шепчутся, что во время последней ВКС главы региона Александр Моор отчитал общественников за неправильное ношение масок. Во время совещания с общественным советом он заметил, что многие из его членов неправильно носят маски. И сделал замечание — мол, нужно носить их так, чтобы они закрывали не только рот, но и нос. Говорят, что сразу после этого гражданские активисты, как по команде, натянули маски на лицо.

«В Тюмени появился тип ношения маски „по-губернаторски“. В принципе, Моор сделал общественникам справедливое замечание. Ведь если маской закрыт только нос, то, фактически, ее ношение становится просто бессмысленным», — резюмировали слухмейкеры.

Замгубернатора создает свой «тайный кабинет»

В региональном правительстве шепчутся, что замгубернатора Тюменской области Лариса Теплоухова создает собственный «тайный кабинет» в региональном правительстве, собирая в департаментах преданных ей чиновников. «Говорят, что якобы именно с ее подачи убрали главу регионального департамента лесного комплекса Николая Пуртова — а чтобы не обиделся, расчистили кресло гендиректора регионального «Инвестиционного агентства». До этого с ее подачи убраны глава дептруда Ирина Лапицкая, руководитель департамента недропользования Жанна Злобина. На последнем месте сейчас работает хорошая знакомая Теплоуховой Елена Уляшева, а на освобожденных должностях ожидают еще людей из ее «команды», — судачат слухмейкеры.

Трубин разозлил местных чиновников

Глеб Трубин хотел урезать зарплаты чиновникам, но не нашел понимания Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В политической элите шепчутся о том, что глава регионального отделения ЛДПР Тюменской области Глеб Трубин разозлил местных чиновников предложением об урезании зарплат. Мол, в разных сельских и городских администрациях они и так не золотые горы зарабатывают, нечего там урезать. «Трубину предложили начать с себя. У него-то зарплата повыше будет, чем, к примеру, у чиновников Ярковского или Ишимского района. По сравнению с деньгами, которые зарабатывает Трубин, там люди получают копейки», — считают слухачи.

Лобов метит в депутаты облдумы

Ходят упорные слухи, что член регионального избиркома Александр Лобов борется за место депутата облдумы, освободившееся после ухода либерал-демократа Дениса Садовникова. «Говорят, что с этим вопросом он обращался напрямую к руководству партии ЛДПР в Москве — ведь он идет следующим по партийным спискам за Садовниковым. Но там якобы ему дали понять, что он не является основной кандидатурой на кресло регионального депутата. Мол, он должен сначала получить опыт муниципальной работы, а не перескакивать через ступени. Но Лобов очень хочет стать депутатом и продолжает отстаивать свою кандидатуру», — передают инсайдеры.

Омельчук рассмешил тюменцев: Крым — тюменский

Омельчук оказался не дружен с географией Фото: Анна Майорова © URA.RU

Знающие люди говорят, что на последнем заседании общественного совета Тюмени бывший медиаменеджер Анатолий Омельчук рассмешил присутствующих заявлениями о том, что давным-давно Крым принадлежал древнему государству, которое находилось на территории современной Тюменской области. Ветеран тюменской журналистики Омельчук предложил сделать из этого новый туристический бренд Тюмени. Но общественники к этой идее отнеслись скептически. «Омельчук решил поставить точку в вопросе принадлежности Крыма, заявив о том, что он не просто российский, а тюменский. Но получилось слабовато. Но многие общественники, которые присутствовали на заседании совета, решили, что журналист немного не в себе. Интересно, а как сами крымчане отнеслись бы к этой информации? Они вообще в курсе, где находится Тюменская область?» — ехидничают слухачи.

Сестра Усольцева распродает активы

В кулуарах облдумы шепчутся, что сестра экс-главы тюменских единороссов Сергея Усольцева и бывшая бизнес-вумен Надежда Белицкая выставила на продажу все свои активы. «Она уже год пытается продать исторический дом на ул. Водопроводной, 24, но никак не может найти покупателя. А сейчас выставила на продажу промбазу в районе Гилевской рощи, просит за нее 65 млн рублей. То ли дела стали идти совсем плохо, то ли готовится уезжать из Тюмени — непонятно», — шепчутся слухачи.

Тюменская область стала главным поставщиком шуток для Урганта

Тюмень стала источником вдохновения для Ивана Урганта и его команды Фото: Анна Майорова © URA.RU

В правительственных курилках переживают о том, что Тюменская область стала главным поставщиком поводов для шуток шоумена Ивана Урганта на «Первом канале». Телеведущий уже от души посмеялся над уроком с захватом заложников и Ишимской школе и над депутатом, который выиграл выборы, потому что подал документы в избирком раньше своего оппонента. Говорят, что коллективу программы «Вечерний Ургант» больше не надо особо трудиться над подготовкой сценария: достаточно просто открыть тюменскую ленту новостей. Мол, там обязательно найдется что-нибудь интересное. «У нас каждую неделю какой-нибудь прикол», — не скрывая злорадства, заявляют слухмейкеры.

Порнозвезду отправляют в Госдуму

Поговаривают, что тюменские маркетологи, которые из-за пандемии и режима повышенной готовности остались без работы, открыли охоту на начинающих политиков, которых можно пораскручивать на деньги. С видными кандидатами в областную и Государственную думу им, естественно, ничего не светит: там работают профессиональные политтехнологи. А вот ноунеймы, особенно те, которые при деньгах, вполне могут «выстрелить». «Тюменские маркетологи сейчас голодные до работы и денег. Так что согласятся на любую работу. Другое дело, что в политику из-за этого могут ринутся совершенно далекие от этой самой политики люди. Так и из Лолы Тейлор (порнографическая звезда из Тюмени — прим.ред.) можно депутата сделать», — посмеиваются слухмейкеры.

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