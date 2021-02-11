Инсайды ЯНАО: чиновники и подпольное казино

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Правительство ЯНАО охватила суета из-за грядущего послания губернатора, а в мэрии Салехарда неспокойно после обидного пиар-провала. Пока ямальские коммунисты ругаются на почве любви к блогеру Алексею Навальному, сторонники другой оппозиционной партии прекращают работу. Тем временем у сети подпольных казино нашли «крышу», а кадровый голод в полиции распространился даже на начальников.

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Чиновники напряглись перед посланием губернатора

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В высших эшелонах власти ЯНАО рассказывают, что подготовка к ежегодному докладу губернатора Дмитрия Артюхова идет полным ходом. «Несмотря на то, что дата выступления еще не определена, в этом году решили подстраховаться и не делать ничего в авральном режиме — учли опыт прошлого года, — сообщают собеседники. — Зато когда глава определится со сроками, останется только внести мелкие правки, а не сидеть сутками на работе». Вместе с этим, говорят слухачи, усилена работа с подконтрольными ямальскому правительству СМИ. Там уже дана установка на позитивную оценку деятельности властей.

Между силовиками и властью возникли разногласия

Информаторы утверждают, будто отношения между округом и силовиками в последнее время сильно остыли. «Противостояния как такового нет, однако силовики преследуют свои цели, а чиновники — свои, и они не всегда совпадают. В результате нам чуть ли не оправдываться приходится за некоторые некрасивые истории, так как они сильно бьют по имиджу власти», — рассказывают собеседники.

О каких конкретно историях идет речь, инсайдеры прямо говорить отказываются. Однако речь, вероятно, идет про громкий скандал с попавшимися на взятках чиновниках Пуровского района, которые, как утверждают окружные власти, были пойманы при их содействии.

Дело экс-депутата разваливается

Фото: Максим Егоров © URA.RU

Источники, близкие к следственным структурам, рассказывают, что уголовное дело, расследуемое в отношении бывшего депутата заксобрания ЯНАО Павла Крюкова, обвиняемого в коммерческом подкупе, до суда так и не дойдет. «Прошло уже 3,5 года с начала следствия, а подвижек по нему никаких, — делятся инсайдеры. — Есть основания полагать, что его придется попросту закрыть за недоказанностью».

По мнению слухачей, на ситуацию сильно повлиял статус Крюкова и характер преступления. Если бы это был высокопоставленный государственный чиновник, а преступление носило бы более тяжкий характер, копали бы сильнее и до суда бы довели, уверяют собеседники.

Пиарщиков накажут за фейл с градоначальником

Близкие к администрации Салехарда источники сообщают, что мэр Алексей Титовский оказался крайне недоволен тем, что попал в новостную повестку как «супергерой», спасший женщину от агрессивных собак. «Пиар получился крайне сомнительным — с одной стороны, мэр вроде как молодец. С другой — получается, что в городе такой бардак, что лично мэр должен гонять собак», — рассуждают слухачи. По мнению собеседников, в городе и так пошли слухи, что «спасение» было постановочным, «для пиара». Как такой поворот допустили «специально обученные люди», слухмейкеры в кабинетах понять не могут.

Туризм могут отделить от молодежи

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В коридорах власти поговаривают, что добиться стабильного турпотока в регион и при этом не запустить работу с молодежью можно будет, лишь разделив профильный департамент надвое. «Молодежная политика и туризм — это настолько разные направления, что непонятно, почему до сих пор этим занимается одна и та же структура, — делятся соображениями инсайдеры. — Туризм в регионе нужно ставить профессионально, с проработкой экономики и инфраструктуры, логистикой и всем сопутствующим, а нынешнее руководство депмолодежи, похоже, не очень понимает, как это делается».

По словам болтунов, организовывать детские слеты и молодежные конференции у подчиненных Наиля Хайруллина получается хорошо. Но правительство ждет не только приезда звезд ТВ и блогеров, которым, к тому же, нужно приплачивать, но и тех, кто сам готов будет оставлять на Ямале деньги.

В деле о подпольном казино появился след чиновников

По сообщениям источников в силовых ведомствах, в деле о «подпольном казино», накрытом в Пуровском районе, может появиться коррупционная составляющая. «Кое-кто из чиновников о зале игровых автоматов знал, и если не крышевал, то преступно бездействовал. Следствие уже знает конкретных фигурантов, в ближайшее время им придется объясняться о том, какое отношение они имеют к данной истории, — сообщают инсайдеры. Причем, как утверждают собеседники, аналогичные «казино» выявлены и в других районах ЯНАО. Кое-где их уже накрыли, кое-где пока оставили из оперативных соображений — чтобы определить весь круг причастных — как хозяев, так и покровителей.

Головин прыгнет в уходящий поезд муниципальной реформы

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Поговаривают, что глава Шурышкарского района Андрей Головин решил схитрить, заявив свою территорию последней на муниципальную реформу. «Головин известен в среде своего уровня как крайне осторожный человек, он это неоднократно доказывал. Именно поэтому он не стал форсировать реформу власти, а терпеливо дождался, пока это сделают все остальные. Объективных причин, чтобы Шурышкарский район остался со старой системой управления, нет, поэтому уже скоро мы услышим об инициативе от каких-нибудь депутатов села Овгорт», — делятся слухачи.

В то, что села и поселки сами настаивают на реформе территорий, не верят чиновники ни в Салехарде, ни на местах: «Кому скажут проявить инициативу, те ее и проявят».

Деятельность партии Прилепина в ЯНАО свернули

Источники в околополитических кругах Ямала рассказывают, что сторонники Захара Прилепина из партии «За правду» свернули свою деятельность в округе. «В офисе регионального отделения на месте постоянно никого нет, корреспонденцию им прямо в дверь засовывают, активности никакой не видно, — рассказывают собеседники. — Видимо, грядущее объединение со „Справедливой Россией“ и „Патриотами России“ окончательно остудило пыл прилепинцев».

В самой партии, впрочем, категорически опровергают слова инсайдеров. По словам партийцев, в рабочие дни в офисе реготделения никого быть не может — вся работа ведется на общественных началах, поэтому в будни офис обычно закрыт.

В полиции идут на ухищрения, чтобы победить кадровый голод

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инсайдеры в силовых структурах ЯНАО утверждают, что проблема некомплекта кадров напрямую коснулась полицейского руководства. «Начальника Тазовского ОМВД пришлось ждать почти два месяца, так как у кандидата на должность не оказалось стажа руководящей работы. Чтобы получить формальную возможность поставить Олега Борисова на данный пост, ему пришлось досрочно присваивать звание подполковника», — рассказали собеседники агентства.

По словам информаторов, Борисова могли бы назначить еще в декабре прошлого года, если бы его стаж в должности замначальника ОМВД был более пяти лет. Других офицеров из местного руководства в ЯНАО якобы не нашлось.

Симпатии к Навальному раскололи ямальскую оппозицию

Источники в ямальской политтусовке утверждают, что отношение к блогеру Алексею Навальному и его сторонникам окончательно раскололо ямальских коммунистов. «Самые деятельные представители КПРФ, такие как Ейко Сэротэтто и Александр Бондарчук, поддерживают Навального, несмотря на партийные установки, а руководство окружного комитета КПРФ предпочитает не идти против ЦК, — рассказывают инсайдеры. — Налицо явный внутрипартийный конфликт, однако сами партийцы его отрицают».

По словам собеседников, лидеру ямальских коммунистов Елене Кукушкиной сейчас очень непросто из-за заявлений радикально настроенных соратников. Рвать с ними — значит лишить КПРФ части электората на выборах в Госдуму, терпеть — значит выслушивать новые упреки и нарекания из Москвы.

Активист плодит аккаунты ради популярности

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Источники, близкие к администрации Пуровского района ЯНАО, утверждают, что местный активист Алексей Шевцов начал работать на популизме. «Общественнику оказалось важно не только, чтобы решались вопросы в интересах населения, но и чтобы его хвалили в соцсетях и чатах, — делятся собеседники. — Иногда создается впечатление, что он хвалит сам себя с „левых“ аккаунтов либо просит оставлять хвалебные отзывы о своей деятельности каких-то знакомых».

Особенно это видно в местных группах и чатах, утверждают слухмейкеры, где некоторые участники превозносят активиста едва ли не как единственного спасителя от проблем. При этом сам активист уже успел рассориться с местными чиновниками, а надзорные органы не успевают отписываться на жалобы деятельного ямальца.

«Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.