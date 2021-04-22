Тюменские инсайды: VIP-ребенку продали права

А вы чем займетесь в длинные выходные? Коллаж URA.RU

После послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию тюменские чиновники делают ставки: кто из местной элиты первым процитирует Киплинга. А само послание пошло в зачет губернатору Александру Моору — его политические очки выросли, считают в Тюмени. Кроме того, в свежих «Инсайдах»: раскол оппозиции, арест главы ГИБДД помешает политикам, в Тюмени разгорелась война управляющих компаний.

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Путин повысил акции губернатора Моора

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В областном правительстве обсуждают заявление президента России Владимира Путина. Он, читая послание Федеральному собранию, определил, что Тюмень станет одним из регионов-пилотов по внедрению льготных ставок кредитования для застройщиков. Таким образом, признал таким образом Тюменскую область одним из самых стабильных субъектов РФ, сочли в регионе. Слухмейкеры считают, что для действующего главы региона Александра Моора это очень хороший знак. «Репутация и престиж губернатора, его акции на политической бирже после выступления президента выросли. Очень немногие регионы попадают в подобную повестку и вообще упоминаются Путиным во время таких выступлений», — считают слухачи

Чиновники делают ставки — кто первым процитирует Киплинга

Во властных коридорах шутят, что после послания президента России Владимир Путина, назвавшего Редьярда Киплинга великим писателем, классика литературы разберут на цитаты местные элиты. Якобы чиновники даже делают ставки на то, кто первым процитирует «Маугли» — губернатор Александр Моор, главный тюменский единоросс Андрей Артюхов или спикер облдумы Сергей Корепанов. «Ну хоть культурный багаж пополнят», — смеются сплетники.

Тюменскую оппозицию лишат поста в облдуме

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В курилках областной думы уже вовсю обсуждают новый состав регионального парламента, который изберут 19 сентября. Якобы в седьмом созыве думы оппозиция потеряет место в руководство заксобрания — сейчас, например, пост вице-спикера занимает эсер Владимир Пискайкин. «Единороссам надоело заигрывать с оппозиционерами, которые перед выборами порой превращаются в откровенных фриков. Поэтому партия большинства намерена занять все ключевые посты», — передают источники.

Власти готовы пожертвовать результатом выборов

В Желтом доме шепчутся, что региональные власти готовы пожертвовать красивым процентом голосов, набранных ЕР на выборах в Государственную и областную думы, ради легитимности волеизъявления. По слухам, Общественной палате Тюменской области дали поручение подготовить 3000 наблюдателей, наблюдателям от оппозиции никаких препятствия чинить не будут.

«Все ради того, чтобы у населения не было ни малейшего сомнения в результатах плебисцита — именно такая методичка пришла из Москвы. Честность выборов должна выбить почву из-под ног несистемной оппозиции. Впрочем, нельзя сказать, что тюменские власти сильно рискуют — в благополучном регионе единороссы все равно возьмут большинство», — отмечают инсайдеры в галстуках.

В рядах СР разгорелся спор за первую строку на выборах

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В политических кругах ходят слухи о том, что действующий депутат-эсер Государственной Думы от Тюменской области Александр Ремезков и глава регионального отделения партии Владимир Пискайкин поспорят за первое место в списке на предстоящих выборах. Мол, Ремезков долго не мог определиться, от какого региона баллотироваться в Госдуму в 2021 году и даже собирался уйти из «Справедливой России». Но, в конце концов, решил остаться.

«Ходили слухи, что во время сомнений Ремезкова его однопартиец Пискайкин решил возглавить региональный список. Вероятно сейчас из-за этого будет идти аппаратная борьба. Из которой, с большой долей вероятности, победителем выйдет Ремезков. Просто потому, что у него больше денег», — заявляют слухмейкеры.

В ЛДПР назревает раскол

По непроверенной информации, депутат областной думы от ЛДПР Михаил Селюков конфликтует со своими товарищами по партии. Наблюдательные сплетники заметили, что во время заседаний парламента либерал-демократ иногда высказывается вне линии партии, которой придерживаются глава фракции Глеб Трубин и координатор регионального отделения ЛДПР Артем Зайцев. «Что тут — личный конфликт или политические споры — пока неясно. Но есть и другая версия — Селюков сглаживает критику от своих коллег, чтобы показать властям: с ЛДПР можно договариваться», — предполагают источники.

Арест главы ГИБДД спутал карты политикам

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В силовой среде ходит слух, что арест главы областной ГИБДД Александра Селюнина спутал карты политиков перед осенними выборами. Якобы среди клиентов силовика, торговавшего водительскими правами, числится ребенок одного из реальных кандидатов в облдуму от «Единой России». «В партии замешательство: и терять сильного кандидата не хочется, и рисковать репутацией накануне плебисцита нельзя. Решение пока не принято, в ЕР ждут как все повернется», — рассказывают слухачи.

В тюменском штабе Навального грядет сокращение

Знающие люди поговаривают, что после прошедших несогласованных акций в поддержку Алексея Навального, в его штабах по всей России изменится система финансирования. Якобы теперь там будут получать деньги не просто за факт существования ячейки, а по результатам ее деятельности. Слухачи уверяют, что у тюменских сторонников блогера с этой точки зрения дела идут не очень хорошо. «Говорят, что наиболее эффективные штабы — например, питерские и московские — будут получать хорошее финансирование. А последний незаконный митинг в поддержку Навального в Тюмени удачным назвать трудно. Вероятно, что после этого в тюменском штабе грядет большое сокращение. Это касается и финансов, и количества сотрудников», — заключают сплетники.

Война управляющих компаний напугала тюменцев

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Говорят, что из-за войн между управляющими компаниями за новостройки, тюменцы начали бояться покупать квартиры в новых домах. Дескать, УК во время выяснения отношений не гнушаются любыми методами борьбы: портят фасады, ломают домофоны, бьют стекла и так далее. Из-за этого многие горожане начали присматриваться к рынку вторичного жилья. «Сейчас квадратные метры в Тюмени далеко не дешевые. И, отдавая немалые деньги, покупатели рассчитывают на то, что будут жить в комфортных условиях. Но дележка новостроек между управляющими компаниями таких условий не предполагает. А она, несомненно, продолжится, поскольку новостройки — это золотая жила для УК», — заявляют инсайдеры.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.