Тюменские инсайды: в Тюмени продлят локдаун

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Рассказывают, что губернатор Тюменской области Александр Моор был очень недоволен, узнав, сколько тюменцев уехали в локдаун отдыхать на море — из-за этого жителей области ждут самые строгие ограничения. В это время уральский полпред и тюменские депутаты потратили все усилия, чтобы сохранить «тюменскую матрешку», чья конструкция оказалась под угрозой. Кроме того, в новых «Инсайдах»: в прокуратуре ждут чисток, бывшему заммэра оформили почетную пенсию, в Тюмени процветает незаконный бизнес.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Министр Фальков ждет в Москве бывших коллег по ТюмГУ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министр Фальков переманивает в Москву бывших коллег

Знающие люди поговаривают, что министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков хочет забрать в свою команду сразу двух бывших коллег из Тюмени. Однако, до конца неясно, кого именно: причастных к решению этого вопроса людей Фальков попросил сохранить все в секрете. «Люди из команды бывшего ректора ТюмГУ Фалькова уже готовятся к переезду, который состоится в ближайшее время. Один из них, с большой долей вероятности, получит должность директора одного из департаментов при Министерстве науки и высшего образования. Второй может стать его замом», — резюмируют слухачи.

Полпред Якушев помог отстоять «тюменскую матрешку»

В Желтом доме шепчутся о том, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев приложил немалые усилия для того, чтобы доказать авторам федерального законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» необходимость внесения поправок, которые помогли бы сохранить целостность «тюменской матрешки», в которую входят Тюменская область, ХМАО, и ЯНАО. Слухачи поговаривают, что разговор на эту тему у полпреда состоялся на самых высших уровнях власти. «Якушев больше недели проработал в Москве. В том числе, в администрации президента Владимира Путина. Он сумел доказать, что разобщение регионов так называемой, „тюменской матрешки“ приведет к негативным последствиям», — сообщают слухачи.

Тюменцы массово едут на море в нерабочие дни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор продлит локдаун из-за туристов…

Говорят, что губернатор Тюменской Александр Моор был крайне раздражен, когда узнал статистику по тюменцам, купившим туры за границу на время «нерабочих дней». Якобы земляки, спасаясь от локдауна, ставят рекорды по покупке путевок, хотя власти неоднократно просили их провести эти дни дома, с семьей, а не привозить коронавирус из-за рубежа. «Если не случится чуда, и статистика по ковиду в ближайшие дни резко не снизится, локдаун скорее всего будет продлен. И обвинят власти в произошедшем конечно же самих жителей», — передают инсайдеры.

…, но есть и альтернативный выход

Впрочем, по коридорам областного правительства ходит информация, что губернатор Моор не слишком рад перспективе продления локдауна. Якобы эта мера будет применена в крайнем случае, если заболеваемость и смертность от коронавируса в ближайшие дни пойдут вверх. «Но рассматривается другая мера — жесткие ограничения для непривитых тюменцев, у которых нет медотвода от вакцинации. Существует вероятность, что „антиваксеров“ не будут пускать никуда, кроме поликлиник, аптек и продовольственных магазинов. Заодно и статистику по темпам вакцинации улучшим», — отмечают источники по власти.

Мария Рудзевич (слева) заменила на посту замгубернатора Тюменской области Владимира Сысоева (в центре) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В правительстве исчерпали лимит на заместителей губернатора

В Желтом доме поговаривают, что после назначения 22 октября на пост замгубернатора Тюменской области Марии Рудзевич, лимит на замов главы региона исчерпан — новых повышений стоит ждать только в случае чьей-то отставки. «Раздел „имущества“, оставшегося после ухода в июне из правительства Владимира Сысоева, закончен. Рудзевич будет курировать важнейшую сферу информатизации. А департаменты занятости и экономики, которые тоже были подведомственными Сысоеву, ключевыми не являются. Их „раскидали“ между другими замами Моора», — рассказывают слухмейкеры.

Бывшему заммэра нашли занятие на пенсии

В гордуме Тюмени судачат, что бывшему замглавы городской администрации Андрею Голоусу (1958 года рождения) наконец нашли занятие на пенсии. Недавно спикер думы Евгений Заболотный заявил, что на ближайшем заседании экс-чиновник получит мандат депутата, перешедший ему от Оксаны Величко, избранной осенью в областной парламент. «Дождался Голоус. А то в 2018 году на выборах в гордуму поставили его на непроходное место в партийном списке „Единой России“ — обидно было. А сейчас хоть будет, чем заняться», — посмеиваются слухачи.

7 ноября КПРФ ограничится возложением цветов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменские коммунисты продемонстрировали системность

Рассказывают, что тюменское отделение КПРФ не намерено идти на конфликт с властями, и не будет проводить митинг в годовщину Октябрьской революции 7 ноября — в текущем году эта дата выпала на локдаун, объявленный властями из очередной волны коронавируса. Якобы коммунисты ограничатся немассовым возложением цветов к памятнику Владимиру Ленину на Центральной площади Тюмени. «КПРФ уже выполнили показательную „оппозиционную“ программу, заявив на первом заседании облдумы, что не признают результаты выборов. Дальше бодаться с властями смысла нет — до следующих выборов далеко», — посмеиваются думские сплетники.

Югорское лобби в Тюменской облдуме чуть не устроило демарш

В курилках облдумы обсуждают, что некоторые депутаты тюменского парламента от ХМАО чуть было не устроили демарш во время обсуждения федерального законопроекта «Об общих принципах публичной власти в субъектах РФ», текущая редакция которого по сути отменяет все договоренности по разделению власти в «тюменской матрешке». «Депутаты от юга области и ЯНАО выступили резко против — причем, вне зависимости от партийной принадлежности. А вот коллеги из ХМАО на призыв лоббировать интересы всех трех регионов и внести предложения в законопроект отреагировали вяло. Что это было, не ясно. Видимо, хотели выбить себе какие-то дополнительные преференции», — недовольно переговариваются источники. Впрочем, закончилось все хорошо — авторы законопроекта уже заявили, что правки в Госдуме внесут и «матрешка» сохранится в сегодняшнем виде.

И. о. главы УГИБДД Андрей Миллер заполонил повестку медиа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Новый начальник ГИБДД приручает тюменцев через пиар

По слухам, в скором времени вакантное место начальника областного УГИБДД займет исполняющий обязанности руководителя Андрей Миллер. Он взял бразды правления в свои руки после того, как экс-глава ведомства Александр Селюнин попал в СИЗО по обвинению в коррупции. Решение о назначении пока публично не озвучено, однако Миллер уже работает над тем, чтобы оно вызвало одобрение среди тюменцев.

«Заметили, как часто Андрей Миллер стал появляться в повестке? Пресс-служба ГИБДД прямо подчеркивает, что с нарушителями и. о. начальника общается лично, журит их не жалея сил, а потом обо всем этом рассказывают тюменцам, да в подробностях. Хотя дел у него явно достаточно и без этого. В принципе, правильное поведение: из-за флера, оставшегося от Селюнина, любой новый человек может автоматически попасть в немилость у горожан. Мол, новый коррупционер, все они одинаковые. А так силовик заранее, еще до назначения показывает свою преданность делу, стоит на страже спокойствия тюменцев. Вполне может сработать», — отмечают сплетники.

Тюменским военкомом заинтересовались силовики

В силовых кругах ходит слух, что силовые ведомства заинтересовались состоянием дел в военкомате Тюменской области. Причем, якобы не только военная прокуратура, но и ФСБ. «Что ищут, пока не ясно. Но грехов у местных служивых хватает — то памятник культуры, в котором расположен военкомат, доведут до плачевного состояния, то прославятся тем, что не дают нормально призывникам в туалет сходить. В общем, областному комиссару Алексею Куличкову стоит призадуматься о будущем», — злорадствуют сплетники в погонах.

Глава облпрокуратуры Владислав Московских подождет с чисткой до января Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменские прокуроры готовятся к отставкам

Слухачи рассказывают, что в начале следующего года в органах прокуратуры Тюменской области ожидаются массовые отставки. Главный прокурор региона Владислав Московских подпишет заявления сразу нескольким ключевым сотрудникам. «Уйдут несколько высокопоставленных силовиков. Причины разные — кого-то „попросили“ за некачественную работу, у кого-то подошел срок выслуги. Однако день в день увольнений не случилось. Дело в том, что люди попросили дать им доработать до главного праздника — Дня работника прокуратуры, который отмечается 12 января. В честь него ожидаются неплохие выплаты. А вот после — можно и на покой. Но личности тех, кто уйдет в отставку, будут согласованы еще до Нового года», — делятся инсайдеры.

По их словам, пока непонятно, как будет складываться работа ведомства после этих решений. Ведь уже сейчас в прокуратуре области наблюдается сильный кадровый дефицит.

Роспотребнадзор перестал шутить с нарушителями локдауна

В спортивной среде обсуждают, что в период локдауна, стартовавшего в Тюменской области на прошлой неделе, Роспотребнадзор региона с особым усердием проверяет фитнес-залы на предмет нарушений. «Если раньше всегда можно было пробить через знакомых примерное время проверок, а в случае чего отбрехаться и отделаться малой кровью, то теперь так не получается. Говорят, что глава Роспотребнадзора Галина Шарухо строго-настрого наказала сотрудникам проводить рейды стремительно и нещадно. Штрафы выписывают по полной, никаких оправданий не принимают. Людей в залы, конечно, продолжают пускать через черные ходы. Но теперь степень шифровки максимальная. Вводят пароли, доступ есть у узкого круга клиентов, только проверенных. Все боятся нарваться на предписание, потому что денег и так стало в разы меньше», — рассказывают инсайдеры.

IT-специалисты начали зарабатывать на QR-кодах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени выросло число желающих получить поддельный QR-код

Слухачи в сфере IT сообщают, что программистам все чаще поступают заказы на производство поддельных QR-кодов. Тюменцы готовы платить за фейковые пропуска, лишь бы не вакцинироваться. «Чисто технически сделать QR-код не сложно, и если его будут проверять не самые внимательные люди, то все пройдет без проблем. Проблема только в моральной стороне. Обычно спрашивают, почему человек не хочет ставить вакцину? Если причина в опасении за здоровье — это одно. Тут можно и помочь. А если перед тобой активный антипрививочник, начинает рассказывать небылицы о чипах и прочем — тут сразу отказ», — говорят инсайдеры.

По их словам, всплеск запросов на подделки увеличился буквально за последние дни. Сыграло то, что некоторые магазины ввели правило QR-кодов для покупок, хотя правительство их к этому и не обязывало. Как отмечают сплетники, если без кино и музеев люди неделю проживут, то без похода за продуктами и алкоголем — вряд ли.

Директор зараженной птицефабрики стал мемом

Как отмечают сплетники, в медиапространстве Тюменской области появился устойчивый и уморительный мем. Объектом для шуток сделали директора Боровской птицефабрики Евгения Несвата. «То, как упорно Несват не хочет выходить к людям, и объяснять, что там с птичьим гриппом и сожженными курами, сначала было не смешно. А теперь уже все так к этому привыкли, что мем „Где Несват?!“ вызывает исключительно хохот. В закрытых чатах такие картинки расходятся, вы бы видели. Фантазии самые разные: может пьет человек с горя, а может лично птицам шеи крутит, на передовой, так сказать. Позиция у директора птицефабрики, конечно, неправильная, но хоть повеселил. Правда, как он будет восстанавливать имидж после того, как все закончится — непонятно», — разводят руками инсайдеры.

Югорчан отпугнула тюменская статистика по больным ковидом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители ХМАО передумали отдыхать в Тюмени

Знающие люди поговаривают, что жители Ханты-Мансийского округа собиравшиеся отдохнуть в нерабочие дни в соседней Тюменской области, передумали это делать из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе. Мол, по статистике ковид у тюменцев выявляют гораздо чаще. А о переполненных тюменских больницах среди жителей ХМАО уже ходят легенды. «Северяне собирались воспользоваться внеочередным отпуском и съездить в Тюмень к родственникам, либо просто развеяться. Но статистика по заболеваемости коронавирусом в регионе заставила их передумать: в Тюменской области она на порядок хуже, чем в ХМАО. А ехать за сотни километров для того, чтобы заразиться ковидом — перспектива весьма сомнительная. Так, что, правильно делают, что сидят дома. Здоровее будут», — не скрывая злорадства ехидничают слухачи.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.