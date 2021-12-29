Люди-легенды, которых мы потеряли в 2021 году

Как страна прощалась с актерами, спортсменами и музыкантами

29 декабря 2021 в 19:13 Размер текста - 17 +

Печальный список ушедших знаменитостей пополнился новыми именами Фото: Владимир Андреев © URA.RU За 2021 год из жизни ушли знаменитые люди со всего мира. Причиной смерти многих из них стало заражение коронавирусом или его последствия. URA.RU вспоминает тех, кто не дожил до 2022 года, но навсегда остался в памяти современников. 2 января ушел из жизни актер Владимир Коренев — «человек-амфибия» Ихтиандр, покоривший миллионы девичьих сердец после выхода в 1961 году одноименного фильма по научно-фантастическому роману Александра Беляева. Народный артист России скончался на 81-м году от коронавируса. Роль в «Человеке-амфибии» Коренев получил, будучи студентом последнего курса ГИТИСа. Всего он снялся почти в 50 кинокартинах и сериалах. Церемония прощания с Борисом Грачевским Фото: Владимир Андреев © URA.RU 14 января от коронавируса скончался Борис Грачевский — создатель киножурнала «Ералаш», откуда вышло множество будущих актеров. Ему был 71 год. Именно «Ералаш» стал главным делом жизни Грачевского. На экранах страны смешные короткие истории из жизни школьников шли с 1974 года. Но Грачевский известен также как создатель документальных фильмов и кинорежиссер: он снял фильмы «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Также Грачевский сам снимался в кино. Актер был трижды женат. Последний ребенок, сын, родился у него и третьей жены, актрисы и певицы Екатерины Белоцерковской, в начале 2020 года. Василий Лановой за свою долгую актерскую жизнь создал много запоминающихся образов Фото: Владимир Андреев © URA.RU 28 января скончался народный артист СССР Василий Лановой. Причиной смерти стал коронавирус. Актера похоронили с воинскими почестями. Актер театра и кино создал много запоминающихся образов, и наиболее любимые — бесстрашный Иван Варавва из фильма «Офицеры», романтический Грей из «Алых парусов», утонченный Вронский из «Анны Карениной», дотошный следователь Костенко из «Петровки, 38» и «Огарева, 6». А помимо кино Лановой всю жизнь хранил верность одному театру — имени Вахтангова. В нем он прослужил 64 года, с 1957-го и до самой своей смерти. 13 февраля не стало кумира миллионов советских мальчишек, рекордсмена-тяжелоатлета Юрия Власова. Его поклонником был сам Арнольд Швацнеггер, специально приезжавший в Москву для встречи с легендой советского и мирового спорта. Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU 18 февраля от сердечной недостаточности умер Андрей Мягков — актер, с которым последние 46 лет у россиян прочно ассоциируются новогодние праздники. В 1975 году Эльдар Рязанов снял свою знаменитую «Иронию судьбы, или С легким паром», которая стала такой же неотъемлемой частью новогоднего стола, как салат оливье и шампанское. Но Мягков был не только актером. Он увлекался портретной живописью, а также написал три детективных романа — для жены, актрисы Анастасии Вознесенской. 7 мая скончался Егор Лигачев — единственный член Политбюро ЦК КПСС, который дожил до 100 лет. Причиной смерти политика стала двухсторонняя пневмония. Он читался «проводником перестройки», хотя разочаровался и в ней. В августе 1991 года поддержал ГКЧП, но среди его активных участников не значился. Считается, что именно Лигачев был инициатором антиалкогольной кампании 1985 года в СССР. На XIX партконференции в 1988 году заявил Борису Ельцину: «Борис, ты не прав!» Фраза стала крылатой. 2 июля в Москве скончался «главный цыган Советского Союза» Николай Сличенко. Ему было 87 лет. В 1951 году он стал артистом театра «Ромэн», спустя 26 лет возглавил театр, а еще через год создал на базе музыкального училища имени Гнесиных студию подготовки профессиональных кадров для театра «Ромэн». Самая известная его роль — красноармеец Петря Бессарабец в комедии «Свадьба в Малиновке», который по ходу фильма не только отлично ездит верхом и ловко управляется с шашкой, но и зажигательно танцует и красиво поет. «Оскароносный» режиссер Владимир Меньшов был кумиром студентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Оскароносный» режиссер и актер Владимир Меньшов ушел из жизни 5 июля в возрасте 81 года. Самыми известными его картинами стали «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов»; всего же как режиссер и сценарист он создал более двух десятков фильмов. И как актер снялся почти в сотне картин, в том числе в знаменитых «Дозорах», где сыграл светлого мага Гесера. Личная жизнь Меньшова тоже может служить основой для киносценария. Он прожил с женой, актрисой Верой Алентовой, более 50 лет. Дочь Меньшова Юлия пошла по стопам родителей, она актриса и телеведущая. Петра Мамонова похоронили на Центральном кладбище в подмосковной Верее Фото: Владимир Андреев © URA.RU 15 июля в Москве от коронавируса умер рок-музыкант, актер, поэт Петр Мамонов, основатель группы «Звуки Му». Ему было 70 лет. В 1984 году создает собственную группу «Звуки Му» и находит себя в творчестве. В начале 1990-х Мамонов уходит из музыки в кино и театр, а в 1995-м резко меняет свою жизнь: переезжает за город и обращается к богу. Петра Мамонова похоронили на Центральном кладбище в подмосковной Верее. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, принося соболезнования близким Мамонова, особо подчеркнул, что артист «прошел непростой путь духовного становления», но смог повернуться к богу. Создатель самой народной комедии «Особенности национальной охоты» (и ее продолжений) и самого правдивого сериала о буднях милиции «Улицы разбитых фонарей» Александр Рогожкин скончался 23 октября. Несмотря на то, что всенародную любовь ему снискали комедии, Рогожкин был очень разноплановым режиссером, автором психологических драм «Чекист» и «Кукушка». Всего же в его послужном списке значилось 12 картин. В 2011 году Рогожкин пережил личную трагедию: его вторая жена покончила с собой. После гибели супруги режиссер стал затворником, перестал общаться с друзьями и не отвечал на звонки. Он скончался в возрасте 72 лет после тяжелой болезни. Игорь Кириллов запомнился многим советским гражданам Фото: kremlin.ru Игорь Кириллов, легендарный диктор советского телевидения, ушел из жизни 30 октября в возрасте 89 лет. Причиной смерти стал тромбоз нижних конечностей. Его называли «голосом эпохи». Человек с театральным образованием и актерским опытом (окончил Высшее театральное училище имени Щепкина и два года служил в Московском театре комедии и драмы) в 25 лет ушел на телевидение помощником режиссера. А уже через два с половиной месяца, выиграв конкурс дикторов, вышел в эфир. Именно Кириллов сообщил советским гражданам о полете Юрия Гагарина в космос в 1961 году. Незадолго до своей смерти актер проводил в последний путь Владимира Меньшова, чей фильм сделал Гаркалина знаменитым Фото: Владимир Андреев © URA.RU 20 ноября не стало актера Валерия Гаркалина. Причиной смерти стали осложнения от коронавируса. Многие называли его актером одной роли — в комедии оскароносного режиссера Владимира Меньшова «Ширли-мырли» он предстал сразу в нескольких ипостасях, сыграв трех братьев-близнецов, потерявшихся в младенчестве: вора-рецидивиста Василия Кроликова, именитого дирижера Иннокентия Шниперсона и борца за права цыганского народа Романа Алмазова. Между тем, до «Ширли-мырли» в послужном списке Гаркалина значились главные роли в фильме «Катала» и сериале «Белые одежды». 21 ноября после долгой болезни на фоне коронавируса умерла актриса Нина Русланова, народная артистка России, звезда фильмов «Тени исчезают в полдень», «Цыган», «Зимняя вишня». Будущая актриса сразу после рождения (по одним данным, в 1943-м, по другим — в 1945 году) оказалась в детдоме. Нина Русланова скончалась после долгой болезни Фото: Владимир Андреев © URA.RU Актрисой Русланова стала не сразу — окончила училище по специальности «маляр-штукатур» и только потом пошла к своей мечте: поучившись в Харьковском театральном институте, уехала в Москву, в Щукинское училище. Свою первую роль в кино она получила уже на втором курсе — в фильме Киры Муратовой 1967 года «Короткие встречи» сыграла с самим Владимиром Высоцким. Александр Градский обладал уникальным голосом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU 28 ноября не стало Александра Градского — композитора, музыканта, певца с уникальным голосом, одного из основоположников русского рока. Официальной причиной смерти Александра Градского стал ишемический инсульт. Фамилию, под которой прославился, Градский взял в 14 лет — в память матери, которая скончалась в 1963 году. В 17-летнем возрасте создал рок-группу «Скороморохи», которая принесла ему всесоюзную популярность среди поклонников рок-музыки. Сотрудничал с кинематографистами и постоянно экспериментировал с музыкальными жанрами — одним из первых в стране стал создавать рок-оперы и рок-балеты. Однако самой «народной» песней в исполнении Градского всегда оставалась композиция «Как молоды мы были» Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Был крайне закрытым человеком и недолюбливал журналистов. Новость по теме Боярский едва сдержал слезы на прощании с Ниной Ургант. Видео 3 декабря ушла из жизни народная артистка РСФСР Нина Ургант. «Горит и кружится планета. Над нашей Родиною дым. А значит, нам нужна одна победа — одна на всех, мы за ценой не постоим» — это ее санинструктор Рая из «Белорусского вокзала» заставляла плакать всю страну. Почти два десятка лет Нина Ургант боролась с болезнью Паркинсона. Все это время рядом с ней были сын Андрей — также известный актер («Мастер и Маргарита», «Окно в Париж», «Любовь-морковь») и внук Иван, знаменитый телеведущий. Из-за проблем с сердцем 13 декабря скончался режиссер Сергей Соловьев, подаривший зрителям романтическую картину о подростковой любви «Сто дней после детства» и культовую в 1980-е «Ассу» — фильм-противостояние криминального авторитета с безбашенным музыкантом из-за девушки. Сергей Соловьев стал культовым режиссером в 1980-е Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Объединенные в трилогию «Асса»/«Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви»/«Дом под звездным небом» привлекли внимание в первую очередь небанальным сюжетом, появлением на большом экране рок-звезд первой величины Виктора Цоя («Асса») и Бориса Гребенщикова («Эмблема») и нехарактерным для советского кино музыкальным сопровождением (что ни песня, то хит своего времени — «Город золотой», «Чудесная страна»). 6 сентября в возрасте 88 лет скончался Жан-Поль Бельмондо — французский актер, ставший звездой мирового масштаба. Он снялся в 95 фильмах и сыграл 40 театральных ролей; в СССР же одной из самых любимых картин стал «Профессионал». Отечественный зритель знал Бельмондо по ролям в фильмах «Картуш», «Великолепный», «Кто есть кто», «Ас из асов», «Игра в четыре руки», «Неисправимый». А в 1989 году Бельмондо сам приехал в Советский Союз. Церемония прощания с актером прошла 9 сентября в Париже. Ее посетил президент Франции Эммануэль Макрон. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

За 2021 год из жизни ушли знаменитые люди со всего мира. Причиной смерти многих из них стало заражение коронавирусом или его последствия. URA.RU вспоминает тех, кто не дожил до 2022 года, но навсегда остался в памяти современников. 2 января ушел из жизни актер Владимир Коренев — «человек-амфибия» Ихтиандр, покоривший миллионы девичьих сердец после выхода в 1961 году одноименного фильма по научно-фантастическому роману Александра Беляева. Народный артист России скончался на 81-м году от коронавируса. Роль в «Человеке-амфибии» Коренев получил, будучи студентом последнего курса ГИТИСа. Всего он снялся почти в 50 кинокартинах и сериалах. 14 января от коронавируса скончался Борис Грачевский — создатель киножурнала «Ералаш», откуда вышло множество будущих актеров. Ему был 71 год. Именно «Ералаш» стал главным делом жизни Грачевского. На экранах страны смешные короткие истории из жизни школьников шли с 1974 года. Но Грачевский известен также как создатель документальных фильмов и кинорежиссер: он снял фильмы «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Также Грачевский сам снимался в кино. Актер был трижды женат. Последний ребенок, сын, родился у него и третьей жены, актрисы и певицы Екатерины Белоцерковской, в начале 2020 года. 28 января скончался народный артист СССР Василий Лановой. Причиной смерти стал коронавирус. Актера похоронили с воинскими почестями. Актер театра и кино создал много запоминающихся образов, и наиболее любимые — бесстрашный Иван Варавва из фильма «Офицеры», романтический Грей из «Алых парусов», утонченный Вронский из «Анны Карениной», дотошный следователь Костенко из «Петровки, 38» и «Огарева, 6». А помимо кино Лановой всю жизнь хранил верность одному театру — имени Вахтангова. В нем он прослужил 64 года, с 1957-го и до самой своей смерти. 13 февраля не стало кумира миллионов советских мальчишек, рекордсмена-тяжелоатлета Юрия Власова. Его поклонником был сам Арнольд Швацнеггер, специально приезжавший в Москву для встречи с легендой советского и мирового спорта. 18 февраля от сердечной недостаточности умер Андрей Мягков — актер, с которым последние 46 лет у россиян прочно ассоциируются новогодние праздники. В 1975 году Эльдар Рязанов снял свою знаменитую «Иронию судьбы, или С легким паром», которая стала такой же неотъемлемой частью новогоднего стола, как салат оливье и шампанское. Но Мягков был не только актером. Он увлекался портретной живописью, а также написал три детективных романа — для жены, актрисы Анастасии Вознесенской. 7 мая скончался Егор Лигачев — единственный член Политбюро ЦК КПСС, который дожил до 100 лет. Причиной смерти политика стала двухсторонняя пневмония. Он читался «проводником перестройки», хотя разочаровался и в ней. В августе 1991 года поддержал ГКЧП, но среди его активных участников не значился. Считается, что именно Лигачев был инициатором антиалкогольной кампании 1985 года в СССР. На XIX партконференции в 1988 году заявил Борису Ельцину: «Борис, ты не прав!» Фраза стала крылатой. 2 июля в Москве скончался «главный цыган Советского Союза» Николай Сличенко. Ему было 87 лет. В 1951 году он стал артистом театра «Ромэн», спустя 26 лет возглавил театр, а еще через год создал на базе музыкального училища имени Гнесиных студию подготовки профессиональных кадров для театра «Ромэн». Самая известная его роль — красноармеец Петря Бессарабец в комедии «Свадьба в Малиновке», который по ходу фильма не только отлично ездит верхом и ловко управляется с шашкой, но и зажигательно танцует и красиво поет. «Оскароносный» режиссер и актер Владимир Меньшов ушел из жизни 5 июля в возрасте 81 года. Самыми известными его картинами стали «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов»; всего же как режиссер и сценарист он создал более двух десятков фильмов. И как актер снялся почти в сотне картин, в том числе в знаменитых «Дозорах», где сыграл светлого мага Гесера. Личная жизнь Меньшова тоже может служить основой для киносценария. Он прожил с женой, актрисой Верой Алентовой, более 50 лет. Дочь Меньшова Юлия пошла по стопам родителей, она актриса и телеведущая. 15 июля в Москве от коронавируса умер рок-музыкант, актер, поэт Петр Мамонов, основатель группы «Звуки Му». Ему было 70 лет. В 1984 году создает собственную группу «Звуки Му» и находит себя в творчестве. В начале 1990-х Мамонов уходит из музыки в кино и театр, а в 1995-м резко меняет свою жизнь: переезжает за город и обращается к богу. Петра Мамонова похоронили на Центральном кладбище в подмосковной Верее. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, принося соболезнования близким Мамонова, особо подчеркнул, что артист «прошел непростой путь духовного становления», но смог повернуться к богу. Создатель самой народной комедии «Особенности национальной охоты» (и ее продолжений) и самого правдивого сериала о буднях милиции «Улицы разбитых фонарей» Александр Рогожкин скончался 23 октября. Несмотря на то, что всенародную любовь ему снискали комедии, Рогожкин был очень разноплановым режиссером, автором психологических драм «Чекист» и «Кукушка». Всего же в его послужном списке значилось 12 картин. В 2011 году Рогожкин пережил личную трагедию: его вторая жена покончила с собой. После гибели супруги режиссер стал затворником, перестал общаться с друзьями и не отвечал на звонки. Он скончался в возрасте 72 лет после тяжелой болезни. Игорь Кириллов, легендарный диктор советского телевидения, ушел из жизни 30 октября в возрасте 89 лет. Причиной смерти стал тромбоз нижних конечностей. Его называли «голосом эпохи». Человек с театральным образованием и актерским опытом (окончил Высшее театральное училище имени Щепкина и два года служил в Московском театре комедии и драмы) в 25 лет ушел на телевидение помощником режиссера. А уже через два с половиной месяца, выиграв конкурс дикторов, вышел в эфир. Именно Кириллов сообщил советским гражданам о полете Юрия Гагарина в космос в 1961 году. 20 ноября не стало актера Валерия Гаркалина. Причиной смерти стали осложнения от коронавируса. Многие называли его актером одной роли — в комедии оскароносного режиссера Владимира Меньшова «Ширли-мырли» он предстал сразу в нескольких ипостасях, сыграв трех братьев-близнецов, потерявшихся в младенчестве: вора-рецидивиста Василия Кроликова, именитого дирижера Иннокентия Шниперсона и борца за права цыганского народа Романа Алмазова. Между тем, до «Ширли-мырли» в послужном списке Гаркалина значились главные роли в фильме «Катала» и сериале «Белые одежды». 21 ноября после долгой болезни на фоне коронавируса умерла актриса Нина Русланова, народная артистка России, звезда фильмов «Тени исчезают в полдень», «Цыган», «Зимняя вишня». Будущая актриса сразу после рождения (по одним данным, в 1943-м, по другим — в 1945 году) оказалась в детдоме. Актрисой Русланова стала не сразу — окончила училище по специальности «маляр-штукатур» и только потом пошла к своей мечте: поучившись в Харьковском театральном институте, уехала в Москву, в Щукинское училище. Свою первую роль в кино она получила уже на втором курсе — в фильме Киры Муратовой 1967 года «Короткие встречи» сыграла с самим Владимиром Высоцким. 28 ноября не стало Александра Градского — композитора, музыканта, певца с уникальным голосом, одного из основоположников русского рока. Официальной причиной смерти Александра Градского стал ишемический инсульт. Фамилию, под которой прославился, Градский взял в 14 лет — в память матери, которая скончалась в 1963 году. В 17-летнем возрасте создал рок-группу «Скороморохи», которая принесла ему всесоюзную популярность среди поклонников рок-музыки. Сотрудничал с кинематографистами и постоянно экспериментировал с музыкальными жанрами — одним из первых в стране стал создавать рок-оперы и рок-балеты. Однако самой «народной» песней в исполнении Градского всегда оставалась композиция «Как молоды мы были» Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Был крайне закрытым человеком и недолюбливал журналистов. 3 декабря ушла из жизни народная артистка РСФСР Нина Ургант. «Горит и кружится планета. Над нашей Родиною дым. А значит, нам нужна одна победа — одна на всех, мы за ценой не постоим» — это ее санинструктор Рая из «Белорусского вокзала» заставляла плакать всю страну. Почти два десятка лет Нина Ургант боролась с болезнью Паркинсона. Все это время рядом с ней были сын Андрей — также известный актер («Мастер и Маргарита», «Окно в Париж», «Любовь-морковь») и внук Иван, знаменитый телеведущий. Из-за проблем с сердцем 13 декабря скончался режиссер Сергей Соловьев, подаривший зрителям романтическую картину о подростковой любви «Сто дней после детства» и культовую в 1980-е «Ассу» — фильм-противостояние криминального авторитета с безбашенным музыкантом из-за девушки. Объединенные в трилогию «Асса»/«Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви»/«Дом под звездным небом» привлекли внимание в первую очередь небанальным сюжетом, появлением на большом экране рок-звезд первой величины Виктора Цоя («Асса») и Бориса Гребенщикова («Эмблема») и нехарактерным для советского кино музыкальным сопровождением (что ни песня, то хит своего времени — «Город золотой», «Чудесная страна»). 6 сентября в возрасте 88 лет скончался Жан-Поль Бельмондо — французский актер, ставший звездой мирового масштаба. Он снялся в 95 фильмах и сыграл 40 театральных ролей; в СССР же одной из самых любимых картин стал «Профессионал». Отечественный зритель знал Бельмондо по ролям в фильмах «Картуш», «Великолепный», «Кто есть кто», «Ас из асов», «Игра в четыре руки», «Неисправимый». А в 1989 году Бельмондо сам приехал в Советский Союз. Церемония прощания с актером прошла 9 сентября в Париже. Ее посетил президент Франции Эммануэль Макрон.