Участник спецоперации: «На Украине мы бьемся с наемниками»

Российский военный рассказал, чем опасны бойцы, воюющие запрещенным оружием за деньги

28 марта 2022 в 10:00 Размер текста - 17 +

Наемники ведут себя в бою как бессмертные, заявил собеседник URA.RU Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине В редакцию URA.RU обратился военнослужащий РФ и на правах анонимности рассказал с кем и чем приходится сталкиваться российским войскам при демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, в ходе спецоперации с наемниками его подразделению приходится сталкиваться едва ли не чаще, чем с регулярными войсками. Опытные бойцы, прибывшие на Украину из разных стран, воюют фосфорными боеприпасами и не гнушаются нарушать правила ведения войны. «Наемников сдали ФСБ» Участнику спецоперации РФ удалось пообщаться с корреспондентом URA.RU во время небольшой передышки между боями. Его танковое подразделение находится у Киева и в ближайшее время должно выдвинуться южнее — на освобождение одного из райцентров Украины. Перерыв был вынужденным — для восстановления боевой техники. На вопрос: «С кем сталкиваются в бою?» — собеседник уверенно ответил, что чаще встречаются не с украинцами и не с регулярными войсками. «Наемники — это не часть украинской армии. Есть версия, что их нанимает либо сам [президент Украины Владимир] Зеленский, либо США. США типа бабки выделяет. Наемники приезжают из Польши и Америки. Есть наемники из Бразилии. Дофига наций попадалось. Нашему батальону удалось захватить двух афроамериканцев. Сейчас они у ФСБ», — рассказывает военный. Статья по теме Украинская армия взяла в заложники жителей села в Донбассе Собеседник URA.RU отметил, что очень часто им приходится освобождать деревни, занятые исключительно наемниками, имеющими хорошую подготовку, боевой опыт, а также высокий боевой дух. «Ведут они себя в бою как люди, которым п***р (все равно — прим. URA.RU) на свою родину, на семью. Как убийцы, еще и в наркотическом состоянии. Наемники не трусят, они идут, как будто бессмертными себя считают. Они воюют чисто за „бабки“. Им скажут убивать — они будут убивать», — объяснил собеседник. Солдат отметил, что наемники открывали огонь из танков и минометов ночами, в том числе с населенных пунктах. В результате таких действий, явно нарушающих правила ведения войны, погибали гражданские — некоторых не спасали даже попытки укрыться в подвале. Наемники равнодушно относятся к жизням мирных жителей несмотря на то, что сражаются на стороне вооруженных сил Украины. «Часто им просто нужно за деньги зачистить деревню, убить русских», — делится впечатлениями солдат. Он уверяет, что с ним согласятся многие сослуживцы. Кто обеспечивает наемников оружием Кто именно снабжает нерегулярные вооруженные формирования — точно неизвестно. Танкист предположил, что поставки идут из США — бойцы хорошо вооружены. В частности, наемников есть в распоряжении бронетехника, состоящая на вооружении ВСУ. Поставки оружия наемникам могут идти из США Фото: Анна Майорова © URA.RU «Мы выясняем до сих пор пока, кто им оружие поставляет. Но мы думаем, что это американцы, потому что у них очень хорошая материальная база. Правда, по вооружению мы получше, американцы так отстают немного. Кроме противопехотного вооружения, бойцы вооружены противотанковым — есть бронебойные снаряды и управляемые ракеты. У них даже „фосфор“ имеется», — рассказал собеседник URA.RU. Ранее Минобороны РФ также сообщало, что вооруженные силы Украины используют фосфорные снаряды. Они запрещены дополнительными протоколами 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года. По данным Минобороны РФ, ВСУ использовали снаряды с белым фосфором в пригородах Киева. Собеседник URA.RU лично столкнулся с запрещенными боеприпасами в ходе спецоперации. Один из таких снарядов повредил танк в его подразделении. По словам солдата, фосфорные боеприпасы использовали именно иностранные наемники. Фосфорные снаряды способны сжечь танк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Спустя четыре дня, как мы заехали на Украину, мы вплотную столкнулись с боевиками. Они сначала начали осколочными бить, а после пустили в ход фосфорные снаряды. Те взрываются в небе и горячий фосфор начинает рассыпаться, как фейерверк. Он может поджечь танк, сжечь человеческую кожу. Если фосфор попадет в организм человека, то тот сразу погибнет», — рассказал танкист. От фосфорных снарядов пострадали пять-шесть человек из батальона собеседника URA.RU. Они получили ожоги и теперь проходят лечение в госпитале. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против армии РФ прибыли воевать 16 тысяч иностранных граждан. По данным главы МИД Дмитрия Кулебы, наемники приехали из 16 стран. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что некоторые государства официально разрешили своим гражданам участвовать в боях на Украине. В их числе Великобритания, Дания, Латвия, Польша и Хорватия. Последняя, по данным Минобороны РФ, направила на Украину около 200 наемников. В военном ведомстве считают, что Киев начал привлекать иностранных граждан после того, как армия РФ уничтожила основные националистические группировки. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что этот шаг был вынужден — Россия должна была защитить граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева. Ранее Украина отказалась выполнять Минские соглашения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. Путин заявил, что спецоперация будет остановлена после того, как Киев признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус. Он уточнил, что целью Кремля является демилитаризация и денацификация Украины, а не ее оккупация. 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В редакцию URA.RU обратился военнослужащий РФ и на правах анонимности рассказал с кем и чем приходится сталкиваться российским войскам при демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, в ходе спецоперации с наемниками его подразделению приходится сталкиваться едва ли не чаще, чем с регулярными войсками. Опытные бойцы, прибывшие на Украину из разных стран, воюют фосфорными боеприпасами и не гнушаются нарушать правила ведения войны. «Наемников сдали ФСБ» Участнику спецоперации РФ удалось пообщаться с корреспондентом URA.RU во время небольшой передышки между боями. Его танковое подразделение находится у Киева и в ближайшее время должно выдвинуться южнее — на освобождение одного из райцентров Украины. Перерыв был вынужденным — для восстановления боевой техники. На вопрос: «С кем сталкиваются в бою?» — собеседник уверенно ответил, что чаще встречаются не с украинцами и не с регулярными войсками. «Наемники — это не часть украинской армии. Есть версия, что их нанимает либо сам [президент Украины Владимир] Зеленский, либо США. США типа бабки выделяет. Наемники приезжают из Польши и Америки. Есть наемники из Бразилии. Дофига наций попадалось. Нашему батальону удалось захватить двух афроамериканцев. Сейчас они у ФСБ», — рассказывает военный. Собеседник URA.RU отметил, что очень часто им приходится освобождать деревни, занятые исключительно наемниками, имеющими хорошую подготовку, боевой опыт, а также высокий боевой дух. «Ведут они себя в бою как люди, которым п***р (все равно — прим. URA.RU) на свою родину, на семью. Как убийцы, еще и в наркотическом состоянии. Наемники не трусят, они идут, как будто бессмертными себя считают. Они воюют чисто за „бабки“. Им скажут убивать — они будут убивать», — объяснил собеседник. Солдат отметил, что наемники открывали огонь из танков и минометов ночами, в том числе с населенных пунктах. В результате таких действий, явно нарушающих правила ведения войны, погибали гражданские — некоторых не спасали даже попытки укрыться в подвале. Наемники равнодушно относятся к жизням мирных жителей несмотря на то, что сражаются на стороне вооруженных сил Украины. «Часто им просто нужно за деньги зачистить деревню, убить русских», — делится впечатлениями солдат. Он уверяет, что с ним согласятся многие сослуживцы. Кто обеспечивает наемников оружием Кто именно снабжает нерегулярные вооруженные формирования — точно неизвестно. Танкист предположил, что поставки идут из США — бойцы хорошо вооружены. В частности, наемников есть в распоряжении бронетехника, состоящая на вооружении ВСУ. «Мы выясняем до сих пор пока, кто им оружие поставляет. Но мы думаем, что это американцы, потому что у них очень хорошая материальная база. Правда, по вооружению мы получше, американцы так отстают немного. Кроме противопехотного вооружения, бойцы вооружены противотанковым — есть бронебойные снаряды и управляемые ракеты. У них даже „фосфор“ имеется», — рассказал собеседник URA.RU. Ранее Минобороны РФ также сообщало, что вооруженные силы Украины используют фосфорные снаряды. Они запрещены дополнительными протоколами 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года. По данным Минобороны РФ, ВСУ использовали снаряды с белым фосфором в пригородах Киева. Собеседник URA.RU лично столкнулся с запрещенными боеприпасами в ходе спецоперации. Один из таких снарядов повредил танк в его подразделении. По словам солдата, фосфорные боеприпасы использовали именно иностранные наемники. «Спустя четыре дня, как мы заехали на Украину, мы вплотную столкнулись с боевиками. Они сначала начали осколочными бить, а после пустили в ход фосфорные снаряды. Те взрываются в небе и горячий фосфор начинает рассыпаться, как фейерверк. Он может поджечь танк, сжечь человеческую кожу. Если фосфор попадет в организм человека, то тот сразу погибнет», — рассказал танкист. От фосфорных снарядов пострадали пять-шесть человек из батальона собеседника URA.RU. Они получили ожоги и теперь проходят лечение в госпитале. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против армии РФ прибыли воевать 16 тысяч иностранных граждан. По данным главы МИД Дмитрия Кулебы, наемники приехали из 16 стран. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что некоторые государства официально разрешили своим гражданам участвовать в боях на Украине. В их числе Великобритания, Дания, Латвия, Польша и Хорватия. Последняя, по данным Минобороны РФ, направила на Украину около 200 наемников. В военном ведомстве считают, что Киев начал привлекать иностранных граждан после того, как армия РФ уничтожила основные националистические группировки. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что этот шаг был вынужден — Россия должна была защитить граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева. Ранее Украина отказалась выполнять Минские соглашения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. Путин заявил, что спецоперация будет остановлена после того, как Киев признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус. Он уточнил, что целью Кремля является демилитаризация и денацификация Украины, а не ее оккупация.