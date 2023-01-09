Тюменцам раскрыли причины роста платы за ЖКХ

ТРИЦ: суммы за коммуналку в квитанциях тюменцев выросли из-за одновременного поднятия тарифов и наступления зимы

10 января 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Плата за ЖКУ этой зимой выросла сильнее, чем обычно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рост платы за коммунальные услуги в квитанциях тюменцев за декабрь связан с одновременным увеличением тарифов и понижением температуры воздуха наступившей зимой. Об этом в своем telegram-канале сообщает Тюменский расчетно-информационный центр. «Все увидели рост платы по коммунальным услугам за декабрь. Особенно по центральному отоплению. С 1 декабря произошло увеличение тарифов, рост составил около 9%. А на рост платежа по отоплению повлияло увеличение объема потребленной тепловой энергии в связи с понижением температуры. Этот вопрос возникает ежегодно в декабре, январе и феврале. В этот раз он встал особенно остро из-за наложения двух факторов», — сообщает telegram-канал Тюменского расчетно-информационного центра. Как ранее писало URA.RU, с 1 декабря 2022 года в Тюменской области в частности, и в России в целом, подняли тарифы на ЖКУ. Традиционно индексация происходит раз в год, в июле, однако в 2022 году ее провели дважды. По заверениям властей, в следующий раз повышение платы стоит ожидать только через полтора года — в июле 2024-го.

Рост платы за коммунальные услуги в квитанциях тюменцев за декабрь связан с одновременным увеличением тарифов и понижением температуры воздуха наступившей зимой. Об этом в своем telegram-канале сообщает Тюменский расчетно-информационный центр. «Все увидели рост платы по коммунальным услугам за декабрь. Особенно по центральному отоплению. С 1 декабря произошло увеличение тарифов, рост составил около 9%. А на рост платежа по отоплению повлияло увеличение объема потребленной тепловой энергии в связи с понижением температуры. Этот вопрос возникает ежегодно в декабре, январе и феврале. В этот раз он встал особенно остро из-за наложения двух факторов», — сообщает telegram-канал Тюменского расчетно-информационного центра. Как ранее писало URA.RU, с 1 декабря 2022 года в Тюменской области в частности, и в России в целом, подняли тарифы на ЖКУ. Традиционно индексация происходит раз в год, в июле, однако в 2022 году ее провели дважды. По заверениям властей, в следующий раз повышение платы стоит ожидать только через полтора года — в июле 2024-го.