Тюменцам раскрыли причины роста платы за ЖКХ

Рост платы за коммунальные услуги в квитанциях тюменцев за декабрь связан с одновременным увеличением тарифов и понижением температуры воздуха наступившей зимой. Об этом в своем telegram-канале сообщает Тюменский расчетно-информационный центр.
«Все увидели рост платы по коммунальным услугам за декабрь. Особенно по центральному отоплению. С 1 декабря произошло увеличение тарифов, рост составил около 9%. А на рост платежа по отоплению повлияло увеличение объема потребленной тепловой энергии в связи с понижением температуры. Этот вопрос возникает ежегодно в декабре, январе и феврале. В этот раз он встал особенно остро из-за наложения двух факторов», — сообщает telegram-канал Тюменского расчетно-информационного центра.
Как ранее писало URA.RU, с 1 декабря 2022 года в Тюменской области в частности, и в России в целом, подняли тарифы на ЖКУ. Традиционно индексация происходит раз в год, в июле, однако в 2022 году ее провели дважды. По заверениям властей, в следующий раз повышение платы стоит ожидать только через полтора года — в июле 2024-го.
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Рост платы за коммунальные услуги в квитанциях тюменцев за декабрь связан с одновременным увеличением тарифов и понижением температуры воздуха наступившей зимой. Об этом в своем telegram-канале сообщает Тюменский расчетно-информационный центр. «Все увидели рост платы по коммунальным услугам за декабрь. Особенно по центральному отоплению. С 1 декабря произошло увеличение тарифов, рост составил около 9%. А на рост платежа по отоплению повлияло увеличение объема потребленной тепловой энергии в связи с понижением температуры. Этот вопрос возникает ежегодно в декабре, январе и феврале. В этот раз он встал особенно остро из-за наложения двух факторов», — сообщает telegram-канал Тюменского расчетно-информационного центра. Как ранее писало URA.RU, с 1 декабря 2022 года в Тюменской области в частности, и в России в целом, подняли тарифы на ЖКУ. Традиционно индексация происходит раз в год, в июле, однако в 2022 году ее провели дважды. По заверениям властей, в следующий раз повышение платы стоит ожидать только через полтора года — в июле 2024-го.