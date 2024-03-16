Тюменские политэлиты справились с одним из вызовов выборов-2024

Сколько осталось набрать Тюмени, чтобы выполнить и перевыполнить план

16 марта 2024 в 22:45 Размер текста - 17 +

Завершился второй день голосования на выборах президента в Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU Второй день выборов президента РФ окончательно закрепил Тюменскую область на пьедестале лидеров по УрФО. Регион почти обогнал ХМАО, отстав всего на 0,2%, оторвался от Кургана, который «дышал в спину» (61,8%). Явка в Тюменской области на 20:00 составила 68,3%. Выше — только Ямал. Одна из причин в том, что регион грамотно распределил свой мобилизационный ресурс, не став полностью растрачивать его в первый день. Основной поток из имеющихся 350 тысяч человек мобилизационного ресурса был распределен именно на субботу. Все понимают, что этот день — крайне опасный. Очередей на избирательных участках в субботу уже не было Фото: Денис Моргунов © URA.RU Дело в том, что потенциал второго дня на президентских выборах изначально оценивался довольно низко. Обеспечить высокую явку в пятницу можно было просто договорившись с работодателями, чтобы те предоставили отгулы или, например, отпустили на два часа раньше с работы. Так сделало большинство крупных государственных и коммерческих компаний в регионе. И люди, в свободное от работы время, с радостью пришли на участки. Суббота — это день, когда избиратель привык в первую очередь отдыхать и не думать о выборах. И если воскресенье как день для голосования для тюменского избирателя привычен, то суббота — напротив. Связано это с тем, что к многодневному голосованию в Тюменской области еще не привыкли. Использовалось оно только в 2020 году, на референдуме по поправкам к Конституции. На прошлогодних губернаторских выборах от «многодневки» в регионе отказались. «Многодневное голосование у нас еще не устоявшаяся практика. Тюменский избиратель привык, что голосование проходит в воскресенье. Не все знают, что можно проголосовать еще и в субботу», — сообщил URA.RU политолог Александр Безделов. Первый день выборов-2024 в Тюмени: кибератаки, випы и Барби Действительно, в первой половине дня тюменские избирательные участки практически пустовали. Корреспонденты URA.RU, начиная с 8 утра, оценивали обстановку в УИКах Тюмени. Было очевидно, что утро выдалось крайне «вялым». Ближе к обеду ситуация стабилизировалась и уже к 15 часам Тюменская область отчиталась о явке в 58,5%. Аутсайдером по количеству проголосовавших остается Тюмень. Показатель по явке — один из самых низких среди всех муниципалитетов (62,5%). Это федеральная тенденция: жители крупных мегаполисов голосуют хуже жителей небольших муниципалитетов. Так, в топе по явке в Тюменской области — Ишим (82%), Тобольск (79%), Ялуторовск (78%). Обеспечить достойную явку в регионе помогли проверенные в первый день технологии. Во-первых, своим примером важность голосования подтвердил мэр Тюмени Руслан Кухарук, один из самых узнаваемых политиков в регионе. Ровно в 8 утра он пришел на избирательный участок и в присутствии СМИ отдал свой голос. Сегодня же проголосовал и председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин. Ну, а самым громким событием стал приезд полпреда Владимира Якушева на свой избирательный участок в Тюмени. Во-вторых, внимание вновь привлекали самыми необычными персонажами, которые приходили на избирательные участки. Это и шаман с бубном, и Емеля с щукой, и Чебурашка. В-третьих, был увеличен призовой фонд «Тюменской весны». Если в первый день из суперпризов выиграли только машину, то во второй — еще и две квартиры. Тюменцы получили более ценные призы на фестивале «Тюменская весна» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Исходя из привычки тюменцев голосовать по воскресеньям, хорошей погоды и наличия мобилизационного ресурса можно ожидать, что явка в завтрашний день будет высокой. До выполнения KPI (83% явки) властям осталось всего 15%. Это значит, что худшее позади, а тюменский политический бомонд может готовиться к празднованию успешных президентских выборов в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Второй день выборов президента РФ окончательно закрепил Тюменскую область на пьедестале лидеров по УрФО. Регион почти обогнал ХМАО, отстав всего на 0,2%, оторвался от Кургана, который «дышал в спину» (61,8%). Явка в Тюменской области на 20:00 составила 68,3%. Выше — только Ямал. Одна из причин в том, что регион грамотно распределил свой мобилизационный ресурс, не став полностью растрачивать его в первый день. Основной поток из имеющихся 350 тысяч человек мобилизационного ресурса был распределен именно на субботу. Все понимают, что этот день — крайне опасный. Дело в том, что потенциал второго дня на президентских выборах изначально оценивался довольно низко. Обеспечить высокую явку в пятницу можно было просто договорившись с работодателями, чтобы те предоставили отгулы или, например, отпустили на два часа раньше с работы. Так сделало большинство крупных государственных и коммерческих компаний в регионе. И люди, в свободное от работы время, с радостью пришли на участки. Суббота — это день, когда избиратель привык в первую очередь отдыхать и не думать о выборах. И если воскресенье как день для голосования для тюменского избирателя привычен, то суббота — напротив. Связано это с тем, что к многодневному голосованию в Тюменской области еще не привыкли. Использовалось оно только в 2020 году, на референдуме по поправкам к Конституции. На прошлогодних губернаторских выборах от «многодневки» в регионе отказались. Действительно, в первой половине дня тюменские избирательные участки практически пустовали. Корреспонденты URA.RU, начиная с 8 утра, оценивали обстановку в УИКах Тюмени. Было очевидно, что утро выдалось крайне «вялым». Ближе к обеду ситуация стабилизировалась и уже к 15 часам Тюменская область отчиталась о явке в 58,5%. Аутсайдером по количеству проголосовавших остается Тюмень. Показатель по явке — один из самых низких среди всех муниципалитетов (62,5%). Это федеральная тенденция: жители крупных мегаполисов голосуют хуже жителей небольших муниципалитетов. Так, в топе по явке в Тюменской области — Ишим (82%), Тобольск (79%), Ялуторовск (78%). Обеспечить достойную явку в регионе помогли проверенные в первый день технологии. Во-первых, своим примером важность голосования подтвердил мэр Тюмени Руслан Кухарук, один из самых узнаваемых политиков в регионе. Ровно в 8 утра он пришел на избирательный участок и в присутствии СМИ отдал свой голос. Сегодня же проголосовал и председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин. Ну, а самым громким событием стал приезд полпреда Владимира Якушева на свой избирательный участок в Тюмени. Во-вторых, внимание вновь привлекали самыми необычными персонажами, которые приходили на избирательные участки. Это и шаман с бубном, и Емеля с щукой, и Чебурашка. В-третьих, был увеличен призовой фонд «Тюменской весны». Если в первый день из суперпризов выиграли только машину, то во второй — еще и две квартиры. Исходя из привычки тюменцев голосовать по воскресеньям, хорошей погоды и наличия мобилизационного ресурса можно ожидать, что явка в завтрашний день будет высокой. До выполнения KPI (83% явки) властям осталось всего 15%. Это значит, что худшее позади, а тюменский политический бомонд может готовиться к празднованию успешных президентских выборов в регионе.