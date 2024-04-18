Рекордные паводки в Тюмени: бобры против дамбы и обезумевшая Тура

В Тюмени и области зафиксировано несколько исторических максимумов подъема воды в реках по время весеннего половодья. Так, например, в Ишиме в результате паводка 2017 года были затоплены 4 тысячи домов. Тогда вода поднималась до отметки в 1115 см. О том, как справлялись жители и власти Тюменской области во время трех рекордных паводков — в материале URA.RU.
Тюмень, поселок ДОК
Высота дамбы на северо-западе Тюмени в 1979 году составляла 700 см. Находящийся за ней поселок ДОК затопило в считаные минуты в мае 1979 года. Тогда уровень реки Туры поднялся до отметки в 915 см. По воспоминаниям тюменцев, люди плыли по реке сидя на своей мебели. «Большая вода» пришла в Тюмень 8 мая 1979 года и не отступала шесть дней.
«А я помню по Тюмени говорили, что по реке Туре в 1979 году пожилая женщина плыла на диване. Люди, живущие по побережью, из домов вытаскивали мебель, и все складировали на крыше своих затопленных домов», — делится своими воспоминаниями Любовь Серегина в социальной сети «ВКонтакте».
Поселок ДОК вода заливала большими волнами 8—14 мая 1979 года. Местные жители едва успевали спасаться на крышах затопленных домов и сохранить хоть какую-то часть своего имущества. Для оказания помощи в эвакуации привлекли курсантов военного училища (ТВВИКУ). Студенты тюменских вузов также присоединились к спасательным работам.
Затопило судостроительный завод, который работал на берегу Туры. Он ушел под воду наполовину вместе с баржами, которые стояли в ожидании ремонта перед летней навигацией по реке Туре и дальше на Север, доставлять нефтяникам одежду и продукты.
К дамбе был организован круглосуточный подвоз песка для укрепления сооружения. Работа велась в двух направлениях. Первое — это добровольцы, которые пытались ее нарастить мешками с песком. И второе — власти отправляли в спешке грузовики с щебнем, чтобы укрепить сооружение. Но это не помогло, дамбу прорвало. Волной смыло 50 метров вала, размыв случился в месте где проходила насосная станция. После там утонули несколько катеров.
«А мы, студенты строительного института в тот период наводнения участвовали в спасении имущества военной кафедры на ДОК — в школе №28. Дед почти без одежды возле института на газоне рассказывал нам, как пытался спастись на чердаке своего дома, повесил китель с наградами на дымовую трубу. Но ночной волной наводнения все смыло и деда спасли курсанты ТВВИКУ, которые плавали на транспортере и собирали с крыш утопающих», — пишет Азат Негомедзянов на странице одного из тюменских пабликов в социальной сети «ВКонтакте».
Курсанты, солдаты, студенты вузов работали в воде по пояс голые. Тогда в мае уже стояла жаркая погода. Эвакуация жителей была налажена быстро — вывозили на катерах и амфибиях. Многие не хотели уезжать, так и оставались на вторых этажах домов у соседей.
Жители центральных районов Тюмени вспоминают, как в мае 1979 года у них заливало водой первые этажи на 4 сантиметра. В Заречных микрорайонах из воды было видно только крыши частных домов. Там ходили на лодках по воде цыгане и скупали дома. Для тюменцев это было добрым знаком: верили, что цыгане на картах нагадали — паводок спадет, дома останутся целыми и в них можно будет жить.
В официальных архивах не осталось никаких упоминаний об этом событии. Нет даже статистики количества жертв. По воспоминаниям тюменцев, погибли два человека из-за того, что уснули нетрезвые и не услышали вой сирен при эвакуации. Для горожан этот паводок вошел в историю, как рекордный.
Тюмень, Ишим
В Тюменской области 12 мая 2016 вода в реке Туре поднялась на отметку 868 см. Усугубили ситуацию бобры и ондатры, которых принесло в Тюмень вместе с большой водой. Они прогрызли дамбу в Ленинском районе, и вода начала утекать в сторону жилых домов.
Режим ЧС был введен 20 апреля 2016 года в пяти муниципалитетах Тюменской области — Ишиме, Ишимском, Аромашевском, Сорокинском и Викуловском районах. В мае 2016 года из берегов вышли две реки — Карасуль и Мергень. Две небольшие реки пришлось очистить от мусора, чтобы вода могла уйти. В период паводка 2016 года на юге Тюменской области затопило 1376 домов.
Паводок стал самым масштабным за предшествующие 40 лет. Под воду уходили автомобили и дома. Затопленными оказались более 500 зданий, в которых жили около 2 тысяч человек.
«Большая вода» пришла в Ишим район 11 апреля 2016 года. Вечером этого дня уровень воды в реке Карасуль составил 590 см. Дамбу прорвало в четырех местах на следующий день — 12 апреля. В зоне наибольшего риска оказались четыре микрорайона — Жиляковка и Дымковка, «Хутор» и «Копай». Началась экстренная эвакуация ишимцев.
От паводка пострадали частный зоопарк и конный клуб. Крупных животных удалось спаси сразу же силами МЧС — их отвезли в лесохозяйственный участок. Мелкие животные ждали своего спасения сутки. Им повезло — их клетки находились выше на 1,5 метра от земли, где вода их не могла достать. До окончания паводка питомцев зоопарка взяли к себе неравнодушные жители.
Для работы с эвакуированными были привлечены психологи, чтобы не допустить паники. Жители незатопленных территорий предлагали свою помощь тем, кто пострадал от паводка. Через соцсети неравнодушные земляки предоставляли жилье, транспорт, одежду и еду. К 16 апреля 2016 года уровень в реке Карасуль составил 664 см.
Жители затопленных поселков к эвакуации отнеслись спокойно, кто-то даже умудрялся ставить сети и ловить рыбу. На ликвидацию последствий паводка регионом было выделено 570 млн рублей. «Большая вода» отступила к середине июня 2016 года.
Ишим, Тюменская область
Река Ишим вышла из берегов 11 мая. Вода поднялась на 982 см за одну ночь, затопив более 4 тысяч зданий. Под водой скрылись мосты и даже аэродром ДОСААФ, где находились легкомоторные самолеты. Больше всего пострадал дачный поселок под Ишимом — Серебрянки.
Работы по укреплению дамб велись месяц, начиная с 11 апреля 2017 года. В начале мая уровень воды в реке Ишим в Тюменской области резко возрос на 88 сантиметров, что значительно превышало предыдущее ежедневное прибавление воды от 20 до 40 сантиметров.
На следующий день, 5 мая, власти в Ишиме объявили чрезвычайную ситуацию из-за повышения уровня воды в реке на 60 сантиметров за сутки. Существовал риск превышения критической отметки на 10 сантиметров, после чего река Ишим начнет топить прилегающие к городу садоводческие общества.
Эвакуация местных жителей началась 7 мая. За сутки уровень воды поднялся на полметра до 949 см. Круглосуточно 60 сотрудников полиции дежурили на подтопляемых территориях, чтобы сохранить брошенные дома от мародеров.
В результате паводка на летном поле аэродрома ДОСААФ произошла чрезвычайная ситуация: вся территория оказалась затоплена, включая самолеты, строения, взлетно-посадочные полосы и перрон. Среди потопленных воздушных судов — бипланы Ан-2 «Кукурузник», PZL04 «Вильга» и другие. Ушедший под воду Ан-2 мог бы быть использован по просьбе городской администрации для борьбы с последствиями весеннего паводка.
В середине мая под угрозой оказалось село Викулово. В селе Абатское, возле участка федеральной трассы Тюмень — Омск уровень воды 13 мая 2016 года составил 1115 см. Это привело к эвакуации жильцов 125 домов. Продукты и лекарства подвозились спецтехникой. Вода из Ишима и окрестностей стала уходить только в начале июня 2017 года. От паводка пострадали 22 населенных пункта, ущерб составил 735 млн рублей.
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