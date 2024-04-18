Рекордные паводки в Тюмени: бобры против дамбы и обезумевшая Тура

Когда в регионе были самые сильные паводки, и какие у них были последствия

15 апреля 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Паводок 2017 года начался 11 мая, когда река Ишим вышла из берегов Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Тюмени и области зафиксировано несколько исторических максимумов подъема воды в реках по время весеннего половодья. Так, например, в Ишиме в результате паводка 2017 года были затоплены 4 тысячи домов. Тогда вода поднималась до отметки в 1115 см. О том, как справлялись жители и власти Тюменской области во время трех рекордных паводков — в материале URA.RU. Тюмень, поселок ДОК Жители поселка ДОК принимали активное участие в укреплении дамбы — приносили мешки с песком и глиной Фото: Николай Бастриков © URA.RU Высота дамбы на северо-западе Тюмени в 1979 году составляла 700 см. Находящийся за ней поселок ДОК затопило в считаные минуты в мае 1979 года. Тогда уровень реки Туры поднялся до отметки в 915 см. По воспоминаниям тюменцев, люди плыли по реке сидя на своей мебели. «Большая вода» пришла в Тюмень 8 мая 1979 года и не отступала шесть дней. «А я помню по Тюмени говорили, что по реке Туре в 1979 году пожилая женщина плыла на диване. Люди, живущие по побережью, из домов вытаскивали мебель, и все складировали на крыше своих затопленных домов», — делится своими воспоминаниями Любовь Серегина в социальной сети «ВКонтакте». Поселок ДОК вода заливала большими волнами 8—14 мая 1979 года. Местные жители едва успевали спасаться на крышах затопленных домов и сохранить хоть какую-то часть своего имущества. Для оказания помощи в эвакуации привлекли курсантов военного училища (ТВВИКУ). Студенты тюменских вузов также присоединились к спасательным работам. Современное фото обмелевшей реки Туры, где сейчас стоят баржи и корабли. В 1979 году они ушли под воду почти полностью Фото: Денис Моргунов © URA.RU Затопило судостроительный завод, который работал на берегу Туры. Он ушел под воду наполовину вместе с баржами, которые стояли в ожидании ремонта перед летней навигацией по реке Туре и дальше на Север, доставлять нефтяникам одежду и продукты. К дамбе был организован круглосуточный подвоз песка для укрепления сооружения. Работа велась в двух направлениях. Первое — это добровольцы, которые пытались ее нарастить мешками с песком. И второе — власти отправляли в спешке грузовики с щебнем, чтобы укрепить сооружение. Но это не помогло, дамбу прорвало. Волной смыло 50 метров вала, размыв случился в месте где проходила насосная станция. После там утонули несколько катеров. «А мы, студенты строительного института в тот период наводнения участвовали в спасении имущества военной кафедры на ДОК — в школе №28. Дед почти без одежды возле института на газоне рассказывал нам, как пытался спастись на чердаке своего дома, повесил китель с наградами на дымовую трубу. Но ночной волной наводнения все смыло и деда спасли курсанты ТВВИКУ, которые плавали на транспортере и собирали с крыш утопающих», — пишет Азат Негомедзянов на странице одного из тюменских пабликов в социальной сети «ВКонтакте». Курсанты, солдаты, студенты вузов работали в воде по пояс голые. Тогда в мае уже стояла жаркая погода. Эвакуация жителей была налажена быстро — вывозили на катерах и амфибиях. Многие не хотели уезжать, так и оставались на вторых этажах домов у соседей. Тюменцы верили, что цыгане по картам увидели благополучное завершение паводка Фото: Николай Бастриков © URA.RU Жители центральных районов Тюмени вспоминают, как в мае 1979 года у них заливало водой первые этажи на 4 сантиметра. В Заречных микрорайонах из воды было видно только крыши частных домов. Там ходили на лодках по воде цыгане и скупали дома. Для тюменцев это было добрым знаком: верили, что цыгане на картах нагадали — паводок спадет, дома останутся целыми и в них можно будет жить. В официальных архивах не осталось никаких упоминаний об этом событии. Нет даже статистики количества жертв. По воспоминаниям тюменцев, погибли два человека из-за того, что уснули нетрезвые и не услышали вой сирен при эвакуации. Для горожан этот паводок вошел в историю, как рекордный. Тюмень, Ишим В 2016 году дамбу в Ленинском районе Тюмени прогрызли бобры и ондатры, из-за чего началось подтопление жилых домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области 12 мая 2016 вода в реке Туре поднялась на отметку 868 см. Усугубили ситуацию бобры и ондатры, которых принесло в Тюмень вместе с большой водой. Они прогрызли дамбу в Ленинском районе, и вода начала утекать в сторону жилых домов. Режим ЧС был введен 20 апреля 2016 года в пяти муниципалитетах Тюменской области — Ишиме, Ишимском, Аромашевском, Сорокинском и Викуловском районах. В мае 2016 года из берегов вышли две реки — Карасуль и Мергень. Две небольшие реки пришлось очистить от мусора, чтобы вода могла уйти. В период паводка 2016 года на юге Тюменской области затопило 1376 домов. Наводнение в Ишиме 15 апреля 2016 года Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области Паводок стал самым масштабным за предшествующие 40 лет. Под воду уходили автомобили и дома. Затопленными оказались более 500 зданий, в которых жили около 2 тысяч человек. «Большая вода» пришла в Ишим район 11 апреля 2016 года. Вечером этого дня уровень воды в реке Карасуль составил 590 см. Дамбу прорвало в четырех местах на следующий день — 12 апреля. В зоне наибольшего риска оказались четыре микрорайона — Жиля­ковка и Дымковка, «Хутор» и «Копай». Началась экстренная эвакуация ишимцев. От паводка пострадали частный зоопарк и конный клуб. Крупных животных удалось спаси сразу же силами МЧС — их отвезли в лесохозяйственный участок. Мелкие животные ждали своего спасения сутки. Им повезло — их клетки находились выше на 1,5 метра от земли, где вода их не могла достать. До окончания паводка питомцев зоопарка взяли к себе неравнодушные жители. Некоторым обитателям ишимского зоопарка пришлось ждать эвакуации сутки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для работы с эвакуированными были привлечены психологи, чтобы не допустить паники. Жители незатопленных территорий предлагали свою помощь тем, кто пострадал от паводка. Через соцсети неравнодушные земляки предоставляли жилье, транспорт, одежду и еду. К 16 апреля 2016 года уровень в реке Карасуль составил 664 см. Жители затопленных поселков к эвакуации отнеслись спокойно, кто-то даже умудрялся ставить сети и ловить рыбу. На ликвидацию последствий паводка регионом было выделено 570 млн рублей. «Большая вода» отступила к середине июня 2016 года. Ишим, Тюменская область Река Ишим вышла из берегов 11 мая. Вода поднялась на 982 см за одну ночь, затопив более 4 тысяч зданий. Под водой скрылись мосты и даже аэродром ДОСААФ, где находились легкомоторные самолеты. Больше всего пострадал дачный поселок под Ишимом — Серебрянки. Жители дачного поселка Серебрянки во время наводнения в 2017 году могли передвигаться только на лодках Фото: Николай Бастриков © URA.RU Работы по укреплению дамб велись месяц, начиная с 11 апреля 2017 года. В начале мая уровень воды в реке Ишим в Тюменской области резко возрос на 88 сантиметров, что значительно превышало предыдущее ежедневное прибавление воды от 20 до 40 сантиметров. На следующий день, 5 мая, власти в Ишиме объявили чрезвычайную ситуацию из-за повышения уровня воды в реке на 60 сантиметров за сутки. Существовал риск превышения критической отметки на 10 сантиметров, после чего река Ишим начнет топить прилегающие к городу садоводческие общества. Эвакуация местных жителей началась 7 мая. За сутки уровень воды поднялся на полметра до 949 см. Круглосуточно 60 сотрудников полиции дежурили на подтопляемых территориях, чтобы сохранить брошенные дома от мародеров. В результате паводка на летном поле аэродрома ДОСААФ произошла чрезвычайная ситуация: вся территория оказалась затоплена, включая самолеты, строения, взлетно-посадочные полосы и перрон. Среди потопленных воздушных судов — бипланы Ан-2 «Кукурузник», PZL04 «Вильга» и другие. Ушедший под воду Ан-2 мог бы быть использован по просьбе городской администрации для борьбы с последствиями весеннего паводка. В середине мая под угрозой оказалось село Викулово. В селе Абатское, возле участка федеральной трассы Тюмень — Омск уровень воды 13 мая 2016 года составил 1115 см. Это привело к эвакуации жильцов 125 домов. Продукты и лекарства подвозились спецтехникой. Вода из Ишима и окрестностей стала уходить только в начале июня 2017 года. От паводка пострадали 22 населенных пункта, ущерб составил 735 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени и области зафиксировано несколько исторических максимумов подъема воды в реках по время весеннего половодья. Так, например, в Ишиме в результате паводка 2017 года были затоплены 4 тысячи домов. Тогда вода поднималась до отметки в 1115 см. О том, как справлялись жители и власти Тюменской области во время трех рекордных паводков — в материале URA.RU. Высота дамбы на северо-западе Тюмени в 1979 году составляла 700 см. Находящийся за ней поселок ДОК затопило в считаные минуты в мае 1979 года. Тогда уровень реки Туры поднялся до отметки в 915 см. По воспоминаниям тюменцев, люди плыли по реке сидя на своей мебели. «Большая вода» пришла в Тюмень 8 мая 1979 года и не отступала шесть дней. Поселок ДОК вода заливала большими волнами 8—14 мая 1979 года. Местные жители едва успевали спасаться на крышах затопленных домов и сохранить хоть какую-то часть своего имущества. Для оказания помощи в эвакуации привлекли курсантов военного училища (ТВВИКУ). Студенты тюменских вузов также присоединились к спасательным работам. Затопило судостроительный завод, который работал на берегу Туры. Он ушел под воду наполовину вместе с баржами, которые стояли в ожидании ремонта перед летней навигацией по реке Туре и дальше на Север, доставлять нефтяникам одежду и продукты. К дамбе был организован круглосуточный подвоз песка для укрепления сооружения. Работа велась в двух направлениях. Первое — это добровольцы, которые пытались ее нарастить мешками с песком. И второе — власти отправляли в спешке грузовики с щебнем, чтобы укрепить сооружение. Но это не помогло, дамбу прорвало. Волной смыло 50 метров вала, размыв случился в месте где проходила насосная станция. После там утонули несколько катеров. Курсанты, солдаты, студенты вузов работали в воде по пояс голые. Тогда в мае уже стояла жаркая погода. Эвакуация жителей была налажена быстро — вывозили на катерах и амфибиях. Многие не хотели уезжать, так и оставались на вторых этажах домов у соседей. Жители центральных районов Тюмени вспоминают, как в мае 1979 года у них заливало водой первые этажи на 4 сантиметра. В Заречных микрорайонах из воды было видно только крыши частных домов. Там ходили на лодках по воде цыгане и скупали дома. Для тюменцев это было добрым знаком: верили, что цыгане на картах нагадали — паводок спадет, дома останутся целыми и в них можно будет жить. В официальных архивах не осталось никаких упоминаний об этом событии. Нет даже статистики количества жертв. По воспоминаниям тюменцев, погибли два человека из-за того, что уснули нетрезвые и не услышали вой сирен при эвакуации. Для горожан этот паводок вошел в историю, как рекордный. В Тюменской области 12 мая 2016 вода в реке Туре поднялась на отметку 868 см. Усугубили ситуацию бобры и ондатры, которых принесло в Тюмень вместе с большой водой. Они прогрызли дамбу в Ленинском районе, и вода начала утекать в сторону жилых домов. Паводок стал самым масштабным за предшествующие 40 лет. Под воду уходили автомобили и дома. Затопленными оказались более 500 зданий, в которых жили около 2 тысяч человек. «Большая вода» пришла в Ишим район 11 апреля 2016 года. Вечером этого дня уровень воды в реке Карасуль составил 590 см. Дамбу прорвало в четырех местах на следующий день — 12 апреля. В зоне наибольшего риска оказались четыре микрорайона — Жиля­ковка и Дымковка, «Хутор» и «Копай». Началась экстренная эвакуация ишимцев. От паводка пострадали частный зоопарк и конный клуб. Крупных животных удалось спаси сразу же силами МЧС — их отвезли в лесохозяйственный участок. Мелкие животные ждали своего спасения сутки. Им повезло — их клетки находились выше на 1,5 метра от земли, где вода их не могла достать. До окончания паводка питомцев зоопарка взяли к себе неравнодушные жители. Для работы с эвакуированными были привлечены психологи, чтобы не допустить паники. Жители незатопленных территорий предлагали свою помощь тем, кто пострадал от паводка. Через соцсети неравнодушные земляки предоставляли жилье, транспорт, одежду и еду. К 16 апреля 2016 года уровень в реке Карасуль составил 664 см. Жители затопленных поселков к эвакуации отнеслись спокойно, кто-то даже умудрялся ставить сети и ловить рыбу. На ликвидацию последствий паводка регионом было выделено 570 млн рублей. «Большая вода» отступила к середине июня 2016 года. Река Ишим вышла из берегов 11 мая. Вода поднялась на 982 см за одну ночь, затопив более 4 тысяч зданий. Под водой скрылись мосты и даже аэродром ДОСААФ, где находились легкомоторные самолеты. Больше всего пострадал дачный поселок под Ишимом — Серебрянки. Работы по укреплению дамб велись месяц, начиная с 11 апреля 2017 года. В начале мая уровень воды в реке Ишим в Тюменской области резко возрос на 88 сантиметров, что значительно превышало предыдущее ежедневное прибавление воды от 20 до 40 сантиметров. На следующий день, 5 мая, власти в Ишиме объявили чрезвычайную ситуацию из-за повышения уровня воды в реке на 60 сантиметров за сутки. Существовал риск превышения критической отметки на 10 сантиметров, после чего река Ишим начнет топить прилегающие к городу садоводческие общества. Эвакуация местных жителей началась 7 мая. За сутки уровень воды поднялся на полметра до 949 см. Круглосуточно 60 сотрудников полиции дежурили на подтопляемых территориях, чтобы сохранить брошенные дома от мародеров. В середине мая под угрозой оказалось село Викулово. В селе Абатское, возле участка федеральной трассы Тюмень — Омск уровень воды 13 мая 2016 года составил 1115 см. Это привело к эвакуации жильцов 125 домов. Продукты и лекарства подвозились спецтехникой. Вода из Ишима и окрестностей стала уходить только в начале июня 2017 года. От паводка пострадали 22 населенных пункта, ущерб составил 735 млн рублей.