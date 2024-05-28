«Рассвет» отменяется: тюменцы не поддержали либеральную партию

Почему в Тюмени боятся участвовать в либеральных политических проектах?

28 мая 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Тюменцы боятся вступать в либеральный проект из-за «черного списка» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В регионах России начали открываться отделения партии «Рассвет». Ее учредила не допущенная до выборов президента оппозиционерка Екатерина Дунцова. ЦИК отказал женщине в регистрации, но политическую карьеру она не оставила и создала партию либерального толка, отделение которой в ближайшее время должно появиться и в Тюменской области. Как отреагирует местное правительство и силовики и что за страшный список лежит в столе у губернатора? — читайте в материале URA.RU. Что за партия? «Рассвет» настаивает на демократических реформах в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Рассвет» придерживается либеральных ценностей, настаивает на «быстрых переменах» — то есть на быстрой смене политического курса. Сюда относится прекращение боевых действий, демократические реформы, освобождение политзаключенных, свобода слова и тд. В разных регионах, где уже открылись региональные отделения, сторонники отправляют письма и посылки политзаключенным, проводят антивоенные мероприятия и тд. У партии проблемы с силовиками и властями в нескольких регионах страны. В Калуге было разогнано собрание, в Твери расторгли договоры аренды помещений, узнав о приближающейся учредительной конференции. Есть ли отделение в Тюмени? После учредительного съезда в Москве отделения «Рассвета» начали открываться по всей стране. Попытки видны и в Тюмени. В регионе появились неформальные лидеры и костяк сторонников, однако дальше дело не идет: катастрофически не хватает единомышленников. Даже для регистрации реготделения нужны люди, чтобы провести общее собрание. На данный момент их нет, а потому формально отделения в Тюменской области не существует, в минюсте оно не зарегистрировано. Найти официального руководителя тоже не удается. Люди боятся идти в политический проект, происхождение и перспективы которого до конца не понятны. На данный момент тюменским проектом «Рассвета» руководят не публичные кураторы: местные энтузиасты, которые уже вызывают пристальное внимание силовиков. Перспективы «Рассвета» в Тюмени Тюмень нельзя назвать консервативным городом. Скорее, наоборот. Еще в 90-е партии «Яблоко» и «Союз правых сил» набирали здесь серьезные проценты. У СПС Тюменской области был даже депутат Госдумы. Депутаты либеральных партий заходили и в городскую думу Тюмени, чего не было в большинстве других регионах страны. Поэтому сказать, что Тюмень — это не либеральный город, нельзя. Тюменцы не поддержали либеральную партию «Рассвет» Екатерины Дунцовой «Либеральные организации имеют перспективу в регионе. У либеральных партий, может быть, не таких вычурных, как „Рассвет“, с не очень понятным лидером и идеологией, найдется свой избиратель. Это миф, что в Тюмени, в отличие от Екатеринбурга, более консервативный избиратель», — считает политолог Александр Безделов. Руководитель «политической экспертной группы» Константин Калачев считает, перспективы «Рассвета» в регионах — сомнительны. «Люди оппозиционного склада ищут возможность политического представительства. Но понятно, что если есть риски и угрозы — желание участвовать в проекте сокращается. Дунцовой важно, чтобы партия не воспринималась как несистемная и недопустимая. Нужно количество людей. Одно дело набрать просто активистов, другое дело — людей, способных на юридические действия. К перспективе регистрации этой партии отношусь критически», — комментирует Калачев. Почему тюменцы боятся вступать в либеральные проекты Найти сторонников в Тюмени кураторам «Рассвета» действительно не просто: несистемная оппозиция в регионе не приживается. Еще со времен вице-губернатора Сергея Сарычева в Тюменской области существует «черный список». Вносят в него тех, кто наиболее активно проявлял себя в движениях, оппозиционных властям. Список этот существует и до сих пор. Доступ к нему имеет губернатор Александр Моор. Попавшие в список могут сталкиваться с проблемами при трудоустройстве на работу, с доступом к социальным благам и прочие сложности. Политически активные жители региона знают о существовании списка, а потому лишний раз стараются не переходить за черту. «Все зависит от конкретного региона. В некоторых регионах активисты „Рассвета“ воспринимаются как экстремисты и террористы. Это риски для потенциальных желающих попробовать себя. К тому же туда часто идут люди, которые ранее относились к несистемной оппозиции, „профессиональные“ оппозиционеры», — сообщает URA.RU Калачев. Эти факторы создают негативный фон для потенциальных сторонников. Возможен ли диалог между тюменскими властями и «Рассветом»? Тюменское правительство не идет на контакт с либеральной партией Фото: Денис Моргунов © URA.RU На данный момент никаких переговоров с «Рассветом» Желтый дом не проводил. Вероятно, в кабинетах правительства даже не знают имена тюменских кураторов. «Думаю, вряд ли диалог возможен, потому что не с кем говорить. Активистов у партии нет, как не было и у кандидата Дунцовой. Есть установка федеральных силовых ведомств, партия является несистемной», — предполагает Александр Безделов. При этом, в тюменском «Рассвете» на диалог настроены. По словам инсайдеров, общаться Желтый дом захочет только в том случае, если партия сумеет продемонстрировать хоть какую-то поддержку и базу сторонников. Пока организация не представляет никакой силы, не имеет лидера и людей — вести с ней переговоры в правительстве не станут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В регионах России начали открываться отделения партии «Рассвет». Ее учредила не допущенная до выборов президента оппозиционерка Екатерина Дунцова. ЦИК отказал женщине в регистрации, но политическую карьеру она не оставила и создала партию либерального толка, отделение которой в ближайшее время должно появиться и в Тюменской области. Как отреагирует местное правительство и силовики и что за страшный список лежит в столе у губернатора? — читайте в материале URA.RU. Что за партия? «Рассвет» придерживается либеральных ценностей, настаивает на «быстрых переменах» — то есть на быстрой смене политического курса. Сюда относится прекращение боевых действий, демократические реформы, освобождение политзаключенных, свобода слова и тд. В разных регионах, где уже открылись региональные отделения, сторонники отправляют письма и посылки политзаключенным, проводят антивоенные мероприятия и тд. У партии проблемы с силовиками и властями в нескольких регионах страны. В Калуге было разогнано собрание, в Твери расторгли договоры аренды помещений, узнав о приближающейся учредительной конференции. Есть ли отделение в Тюмени? После учредительного съезда в Москве отделения «Рассвета» начали открываться по всей стране. Попытки видны и в Тюмени. В регионе появились неформальные лидеры и костяк сторонников, однако дальше дело не идет: катастрофически не хватает единомышленников. Даже для регистрации реготделения нужны люди, чтобы провести общее собрание. На данный момент их нет, а потому формально отделения в Тюменской области не существует, в минюсте оно не зарегистрировано. Перспективы «Рассвета» в Тюмени Тюмень нельзя назвать консервативным городом. Скорее, наоборот. Еще в 90-е партии «Яблоко» и «Союз правых сил» набирали здесь серьезные проценты. У СПС Тюменской области был даже депутат Госдумы. Депутаты либеральных партий заходили и в городскую думу Тюмени, чего не было в большинстве других регионах страны. Поэтому сказать, что Тюмень — это не либеральный город, нельзя. «Либеральные организации имеют перспективу в регионе. У либеральных партий, может быть, не таких вычурных, как „Рассвет“, с не очень понятным лидером и идеологией, найдется свой избиратель. Это миф, что в Тюмени, в отличие от Екатеринбурга, более консервативный избиратель», — считает политолог Александр Безделов. Руководитель «политической экспертной группы» Константин Калачев считает, перспективы «Рассвета» в регионах — сомнительны. «Люди оппозиционного склада ищут возможность политического представительства. Но понятно, что если есть риски и угрозы — желание участвовать в проекте сокращается. Дунцовой важно, чтобы партия не воспринималась как несистемная и недопустимая. Нужно количество людей. Одно дело набрать просто активистов, другое дело — людей, способных на юридические действия. К перспективе регистрации этой партии отношусь критически», — комментирует Калачев. Почему тюменцы боятся вступать в либеральные проекты Найти сторонников в Тюмени кураторам «Рассвета» действительно не просто: несистемная оппозиция в регионе не приживается. Еще со времен вице-губернатора Сергея Сарычева в Тюменской области существует «черный список». Вносят в него тех, кто наиболее активно проявлял себя в движениях, оппозиционных властям. Список этот существует и до сих пор. Доступ к нему имеет губернатор Александр Моор. Попавшие в список могут сталкиваться с проблемами при трудоустройстве на работу, с доступом к социальным благам и прочие сложности. Политически активные жители региона знают о существовании списка, а потому лишний раз стараются не переходить за черту. Возможен ли диалог между тюменскими властями и «Рассветом»? На данный момент никаких переговоров с «Рассветом» Желтый дом не проводил. Вероятно, в кабинетах правительства даже не знают имена тюменских кураторов. «Думаю, вряд ли диалог возможен, потому что не с кем говорить. Активистов у партии нет, как не было и у кандидата Дунцовой. Есть установка федеральных силовых ведомств, партия является несистемной», — предполагает Александр Безделов. При этом, в тюменском «Рассвете» на диалог настроены. По словам инсайдеров, общаться Желтый дом захочет только в том случае, если партия сумеет продемонстрировать хоть какую-то поддержку и базу сторонников. Пока организация не представляет никакой силы, не имеет лидера и людей — вести с ней переговоры в правительстве не станут.