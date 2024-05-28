«Рассвет» отменяется: тюменцы не поддержали либеральную партию

В регионах России начали открываться отделения партии «Рассвет». Ее учредила не допущенная до выборов президента оппозиционерка Екатерина Дунцова. ЦИК отказал женщине в регистрации, но политическую карьеру она не оставила и создала партию либерального толка, отделение которой в ближайшее время должно появиться и в Тюменской области. Как отреагирует местное правительство и силовики и что за страшный список лежит в столе у губернатора? — читайте в материале URA.RU.
Что за партия?
«Рассвет» придерживается либеральных ценностей, настаивает на «быстрых переменах» — то есть на быстрой смене политического курса. Сюда относится прекращение боевых действий, демократические реформы, освобождение политзаключенных, свобода слова и тд. В разных регионах, где уже открылись региональные отделения, сторонники отправляют письма и посылки политзаключенным, проводят антивоенные мероприятия и тд. У партии проблемы с силовиками и властями в нескольких регионах страны. В Калуге было разогнано собрание, в Твери расторгли договоры аренды помещений, узнав о приближающейся учредительной конференции.
Есть ли отделение в Тюмени?
После учредительного съезда в Москве отделения «Рассвета» начали открываться по всей стране. Попытки видны и в Тюмени. В регионе появились неформальные лидеры и костяк сторонников, однако дальше дело не идет: катастрофически не хватает единомышленников. Даже для регистрации реготделения нужны люди, чтобы провести общее собрание. На данный момент их нет, а потому формально отделения в Тюменской области не существует, в минюсте оно не зарегистрировано.
Найти официального руководителя тоже не удается. Люди боятся идти в политический проект, происхождение и перспективы которого до конца не понятны. На данный момент тюменским проектом «Рассвета» руководят не публичные кураторы: местные энтузиасты, которые уже вызывают пристальное внимание силовиков.
Перспективы «Рассвета» в Тюмени
Тюмень нельзя назвать консервативным городом. Скорее, наоборот. Еще в 90-е партии «Яблоко» и «Союз правых сил» набирали здесь серьезные проценты. У СПС Тюменской области был даже депутат Госдумы. Депутаты либеральных партий заходили и в городскую думу Тюмени, чего не было в большинстве других регионах страны. Поэтому сказать, что Тюмень — это не либеральный город, нельзя.
«Либеральные организации имеют перспективу в регионе. У либеральных партий, может быть, не таких вычурных, как „Рассвет“, с не очень понятным лидером и идеологией, найдется свой избиратель. Это миф, что в Тюмени, в отличие от Екатеринбурга, более консервативный избиратель», — считает политолог Александр Безделов.
Руководитель «политической экспертной группы» Константин Калачев считает, перспективы «Рассвета» в регионах — сомнительны. «Люди оппозиционного склада ищут возможность политического представительства. Но понятно, что если есть риски и угрозы — желание участвовать в проекте сокращается. Дунцовой важно, чтобы партия не воспринималась как несистемная и недопустимая. Нужно количество людей. Одно дело набрать просто активистов, другое дело — людей, способных на юридические действия. К перспективе регистрации этой партии отношусь критически», — комментирует Калачев.
Почему тюменцы боятся вступать в либеральные проекты
Найти сторонников в Тюмени кураторам «Рассвета» действительно не просто: несистемная оппозиция в регионе не приживается. Еще со времен вице-губернатора Сергея Сарычева в Тюменской области существует «черный список». Вносят в него тех, кто наиболее активно проявлял себя в движениях, оппозиционных властям. Список этот существует и до сих пор. Доступ к нему имеет губернатор Александр Моор. Попавшие в список могут сталкиваться с проблемами при трудоустройстве на работу, с доступом к социальным благам и прочие сложности. Политически активные жители региона знают о существовании списка, а потому лишний раз стараются не переходить за черту.
«Все зависит от конкретного региона. В некоторых регионах активисты „Рассвета“ воспринимаются как экстремисты и террористы. Это риски для потенциальных желающих попробовать себя. К тому же туда часто идут люди, которые ранее относились к несистемной оппозиции, „профессиональные“ оппозиционеры», — сообщает URA.RU Калачев. Эти факторы создают негативный фон для потенциальных сторонников.
Возможен ли диалог между тюменскими властями и «Рассветом»?
На данный момент никаких переговоров с «Рассветом» Желтый дом не проводил. Вероятно, в кабинетах правительства даже не знают имена тюменских кураторов.
«Думаю, вряд ли диалог возможен, потому что не с кем говорить. Активистов у партии нет, как не было и у кандидата Дунцовой. Есть установка федеральных силовых ведомств, партия является несистемной», — предполагает Александр Безделов.
При этом, в тюменском «Рассвете» на диалог настроены. По словам инсайдеров, общаться Желтый дом захочет только в том случае, если партия сумеет продемонстрировать хоть какую-то поддержку и базу сторонников. Пока организация не представляет никакой силы, не имеет лидера и людей — вести с ней переговоры в правительстве не станут.
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