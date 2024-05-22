Тюменцы не поддержали либеральную партию «Рассвет» Екатерины Дунцовой

Реготделение партии «Рассвет» не может открыться в Тюмени из-за отсутствия сторонников. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к политическому истеблишменту региона.
«Сторонников партии в регионе почти не нашлось. Людей для проведения общего собрания и регистрации реготделения нет», — сообщают собеседники агентства.
По версии источников URA.RU, отсутствие сторонников «Рассвета» в Тюмени может быть связано с негативным имиджем: у партии проблемы с силовиками и властями в нескольких регионах страны. В Калуге было разогнано собрание, в Твери расторгли договоры аренды помещений, узнав о приближающейся учредительной конференции.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмени откроется отделение либеральной партии «Рассвет» бывшего незарегистрированного кандидата в президенты Екатерины Дунцовой. Ее поддерживает беглый российский бизнесмен Михаил Ходорковский (признан Минюстом РФ иноагентом).
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Реготделение партии «Рассвет» не может открыться в Тюмени из-за отсутствия сторонников. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к политическому истеблишменту региона. «Сторонников партии в регионе почти не нашлось. Людей для проведения общего собрания и регистрации реготделения нет», — сообщают собеседники агентства. По версии источников URA.RU, отсутствие сторонников «Рассвета» в Тюмени может быть связано с негативным имиджем: у партии проблемы с силовиками и властями в нескольких регионах страны. В Калуге было разогнано собрание, в Твери расторгли договоры аренды помещений, узнав о приближающейся учредительной конференции. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмени откроется отделение либеральной партии «Рассвет» бывшего незарегистрированного кандидата в президенты Екатерины Дунцовой. Ее поддерживает беглый российский бизнесмен Михаил Ходорковский (признан Минюстом РФ иноагентом).