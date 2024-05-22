Тюменцы не поддержали либеральную партию «Рассвет» Екатерины Дунцовой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Заседания". Пермь, конференция, депутат, чиновник, бизнесмен, заседание, мужчина, форум
В партию «Рассвет» в Тюмени не идут сторонники Фото:

Реготделение партии «Рассвет» не может открыться в Тюмени из-за отсутствия сторонников. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к политическому истеблишменту региона.

«Сторонников партии в регионе почти не нашлось. Людей для проведения общего собрания и регистрации реготделения нет», — сообщают собеседники агентства.

По версии источников URA.RU, отсутствие сторонников «Рассвета» в Тюмени может быть связано с негативным имиджем: у партии проблемы с силовиками и властями в нескольких регионах страны. В Калуге было разогнано собрание, в Твери расторгли договоры аренды помещений, узнав о приближающейся учредительной конференции.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмени откроется отделение либеральной партии «Рассвет» бывшего незарегистрированного кандидата в президенты Екатерины Дунцовой. Ее поддерживает беглый российский бизнесмен Михаил Ходорковский (признан Минюстом РФ иноагентом).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Реготделение партии «Рассвет» не может открыться в Тюмени из-за отсутствия сторонников. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к политическому истеблишменту региона. «Сторонников партии в регионе почти не нашлось. Людей для проведения общего собрания и регистрации реготделения нет», — сообщают собеседники агентства. По версии источников URA.RU, отсутствие сторонников «Рассвета» в Тюмени может быть связано с негативным имиджем: у партии проблемы с силовиками и властями в нескольких регионах страны. В Калуге было разогнано собрание, в Твери расторгли договоры аренды помещений, узнав о приближающейся учредительной конференции. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмени откроется отделение либеральной партии «Рассвет» бывшего незарегистрированного кандидата в президенты Екатерины Дунцовой. Ее поддерживает беглый российский бизнесмен Михаил Ходорковский (признан Минюстом РФ иноагентом).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...