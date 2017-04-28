{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,97
Динамика за 2 недели
Евро 62,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
28 апреля 2017
27 апреля 2017
07:25  28 апреля 2017 0

Вступил в силу закон, отменяющий выплаты по ОСАГО

Клипарт. Магнитогорск, страховка, осаго, деньги
Денег водители больше не увидятФото: Илья Московец © URA.RU

Вступают в силу поправки в закон по ОСАГО. Согласно изменениям, по договорам, которые заключили после 28 апреля 2017 года, будет установлен приоритет ремонта автомобиля над денежными для возмещения ущерба застрахованному лицу.

При продаже полиса либо принятии заявления на выплату страховщик обязан предоставить клиенту список станций техобслуживания, с которыми у него есть соглашения, отмечает «Федеральное агентство новостей». В случае ДТП на одной из них можно будет отремонтировать автомобиль. При этом СТО должны располагаться не далее 50 км от места ДТП или места жительства потерпевшего, а ремонт автомобиля не может длиться более 30 рабочих дней.

Эксперты говорят, что по новым правилам большинство держателей полисов ОСАГО получить возмещение в виде ремонта по новым правилам не смогут, передает «Эхо Москвы». Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев говорит, что страховые компании постараются добиться более мягких требований к ремонту автомобилей по ОСАГО, поскольку некоторые требования часть автосервисов исполнять не сможет.

«Например, ремонт только новыми запасными частями для б/у автомобилей — за пределами Москвы достать новую запасную часть для старого автомобиля и при этом уложиться в тридцатидневный срок будет крайне проблематично, — поясняет Уфимцев. — По нашим оценкам, примерно только 30% потребителей получат ремонт в натуральной форме». По данным эксперта, сейчас по автокаско работает около шести автосервисов для страховщиков, сколько их будет по ОСАГО — будет понятно только после хотя бы полугода работы закона.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров