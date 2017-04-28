Вступил в силу закон, отменяющий выплаты по ОСАГО

07:25 28 апреля 2017 0

Денег водители больше не увидят Фото: Илья Московец © URA.RU

Вступают в силу поправки в закон по ОСАГО. Согласно изменениям, по договорам, которые заключили после 28 апреля 2017 года, будет установлен приоритет ремонта автомобиля над денежными для возмещения ущерба застрахованному лицу.

При продаже полиса либо принятии заявления на выплату страховщик обязан предоставить клиенту список станций техобслуживания, с которыми у него есть соглашения, отмечает «Федеральное агентство новостей». В случае ДТП на одной из них можно будет отремонтировать автомобиль. При этом СТО должны располагаться не далее 50 км от места ДТП или места жительства потерпевшего, а ремонт автомобиля не может длиться более 30 рабочих дней.

Эксперты говорят, что по новым правилам большинство держателей полисов ОСАГО получить возмещение в виде ремонта по новым правилам не смогут, передает «Эхо Москвы». Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев говорит, что страховые компании постараются добиться более мягких требований к ремонту автомобилей по ОСАГО, поскольку некоторые требования часть автосервисов исполнять не сможет.

«Например, ремонт только новыми запасными частями для б/у автомобилей — за пределами Москвы достать новую запасную часть для старого автомобиля и при этом уложиться в тридцатидневный срок будет крайне проблематично, — поясняет Уфимцев. — По нашим оценкам, примерно только 30% потребителей получат ремонт в натуральной форме». По данным эксперта, сейчас по автокаско работает около шести автосервисов для страховщиков, сколько их будет по ОСАГО — будет понятно только после хотя бы полугода работы закона.