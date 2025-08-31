Росавиация: в аэропорту Казани ввели ограничения на полеты

Аэропорт Казани временно ограничил прием и выпуск самолетов 1 сентября. Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.
«В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнил Кореняко.
Как сообщало URA.RU, ограничения на прием и выпуск воздушных судов также были введены в аэропортах Волгограда и Саратова. На текущий момент ограничения в Саратове сняты.
Ограничение на прием и выпуск воздушных судов в Казани происходят на фоне введенного на территории Республики Татарстан режима «Беспилотная опасность». Ранее их объявляли 26 августа.
