31 августа 2025

Росавиация: в аэропорту Казани ввели ограничения на полеты

В Татарстане объявили о приостановке полетов
В Татарстане объявили о приостановке полетов

Аэропорт Казани временно ограничил прием и выпуск самолетов 1 сентября. Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

«В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнил Кореняко.

Как сообщало URA.RU, ограничения на прием и выпуск воздушных судов также были введены в аэропортах Волгограда и Саратова. На текущий момент ограничения в Саратове сняты.

Ограничение на прием и выпуск воздушных судов в Казани происходят на фоне введенного на территории Республики Татарстан режима «Беспилотная опасность». Ранее их объявляли 26 августа.

