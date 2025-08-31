31 августа 2025

В России обновили список противопоказаний к управлению авто

Россиян с некоторыми заболеваниями не допустят к вождению
Россиян с некоторыми заболеваниями не допустят к вождению Фото:

В России обновили список противопоказаний к управлению автомобилем. Документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликован на сайте правительства.

«В списке появились новые пункты, среди которых „общие расстройства психологического развития“, а также „аномалии цветового зрения“, — следует из документа. Новый список приведен в соответствие с переизданием Международной классификации болезней, препятствующих вождению.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила допуска к вождению. Согласно этим правилам лица с частичной цветовой слепотой, нарушением восприятия красного и зеленого цветов, а также с определенными психическими и неврологическими расстройствами, включая аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера, не смогут получить водительские права.

