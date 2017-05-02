{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,95
Динамика за 2 недели
Евро 62,15
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 мая 2017
01 мая 2017
30 апреля 2017
29 апреля 2017
28 апреля 2017
17:47  02 мая 2017 0

Ради удовольствия в День Победы тюменцам придется пожертвовать комфортом 3 и 6 мая

ДПС, ГИБДД, полиция, ГАИ, блогеры, допрос, телеграм, гаи, дпс, полиция, сотрудники гибдд
ГИБДД перекрывает центр ТюмениФото: depositphotos.com © URA.RU

Движение по улице Республики (Тюмень) ограничат 3 и 6 мая для проведения репетиции парада Победы, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Во время проведения репетиции, с 18.00 до 21.00, будет прекращено движение транспортных средств на участке улицы Республики от улицы Челюскинцев до улицы Профсоюзной. В это время здесь будут чеканить шаг парадные расчеты Тюменского гарнизона и сводного духового оркестра.

ГИБДД просит водителей заранее планировать маршрут движения с учетом ограничений, а также по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте в центральную часть города во время проведения репетиций.

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров