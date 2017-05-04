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04 мая 2017
03 мая 2017
02 мая 2017
11:03  04 мая 2017 0

Чиновники Тюменской области будут вести круглосуточное дежурство по распоряжению губернатора

Совместные учения МЧС Челябинской и Курганской областей по тушению лесных пожаров. Челябинск, пламя, огонь, лесной пожар, сельскохозяйственный пал
Лесные пожары могут стать летним бедствием Тюменской областиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев ввел режим повышенной готовности для органов управления и сил предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба правительства региона.

Решение было принято на заседании оперативного штаба по охране лесов от пожаров. С начала пожароопасной сезона в области отмечено 60 лесных и 124 ландшафтных пожара. Зарегистрировано 292 термические точки, 210 из которых — неконтролируемый пал. 90% возгораний происходит по вине человека. Половина — незаконные сельхозпалы на неофициальных сенокосах.

В связи со сложной обстановкой вводится круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов управления на стационарных пунктах. В соответствии с распоряжением главы региона организован непрерывный сбор информации и прогнозов по возникновению пожаров, а также развитию паводка в Казанском, Ишимском и Викуловском районах.

Владимир Балтунов
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