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Главные новости Тюменской области
14:14  04 мая 2017 0

25 млрд рублей частных инвестиций пустят на воду для Тюмени

Вода из крана. Курган, кран, капли воды
До 2020 года тюменцы будут получать воду из подземных источниковФото: Игорь Меркулов © URA.RU

На развитие системы водоснабжения и водоотведения Тюмени до 2040 года частные инвесторы собираются потратить более 25 млрд руб. Об этом заявил заместитель губернатора главы региона Вячеслав Вахрин на выездном совещании с чиновниками и бизнесменами в тюменском водоканале.

Вячеслав Вахрин пояснил, что в регионе все готово для реализации масштабного проекта по переводу города на подземные источники водоснабжения.

«Переход на подземные источники воды означает стабильное ее качество для потребителей, а также строительство объектов общесплавной системы водоотведения, которые объединят ливневую и хозяйственно-бытовую канализацию, что позволит решить вопрос с отведением и очисткой ливневых стоков с минимальными затратами, — отметил заместитель губернатора. — В современной России это один из самых масштабных концессионных проектов в сфере водоснабжения и водоотведения, и его реализация станет нашей совместной с тюменским водоканалом задачей».

Реализация проекта будет поэтапной. Так, перейти на подземный источник водоснабжения планируется уже до конца 20-х годов. О решении инвестировать финансы в систему водоснабжения Тюмени ранее заявлял председатель наблюдательного совета Росводоканала«Герман Хан. Тогда речь шла о 21 млрд рублей.

Владимир Балтунов
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