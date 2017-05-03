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03 мая 2017
Главные новости Москвы
20:51  03 мая 2017 0

Победу в «Евровидении» прочат экс-подопечному Димы Билана. ВИДЕО

Россияне будут болеть на "Евровидении" за соотечественникаФОТО: Wikipedia

Европейские букмекеры считают, что победителем конкурса «Евровидение 2017» может стать уроженец Москвы, юный болгарский певец Кристиан Костов. В таблице букмекерских прогнозов болгарин входит в лидеры по количеству ставок.

Эксперты уверены, что 17-летнему Костову вполне по силам обойти главного фаворита международного конкурса — итальянского певца Франческо Габбани. В этом болгарину должны помочь протестные голоса россиян, возмущенных недопуском Юлии Самойловой на «Евровидение», передает «Федеральное агентство новостей». О поддержке болгарского певца уже заявил ряд российских знаменитостей.

Костов — коренный москвич, родившийся в столице в 2000 году. Именно в России мальчик делал первые шаги в своей профессиональной карьере. Костов пел в студии «Непоседы», а также стал финалистом шоу «Голос» в составе команды Димы Билана, однако главный приз завоевать не сумел. На «Евровидении» Костов станет первым участником, родившемся в XXI веке, отмечает телеканал 360.

Сергей Макеев
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