Российская хоккейная дружина одолела Данию на чемпионате мира

21:56 11 мая 2017 0

Россияне не дали датчанам ни одного шанса на победу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сборная России одержала победу над национальной командой Дании на ЧМ по хоккею. Встреча соперников завершилась со счетом 3:0.

Все шайбы в ворота соперников россияне забросили во время второго периода, сообщает «Национальная служба новостей». Голами отличились Богдан Киселевич, Сергей Плотников и Никита Гусев.

На чемпионате мира россияне одержали уже четвертую победу, на их счету 11 очков, что позволило нашей национальной сборной возглавить группу А.