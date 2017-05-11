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11 мая 2017
21:56  11 мая 2017 0

Российская хоккейная дружина одолела Данию на чемпионате мира

Хоккейный матч между командами Свердловской и Курганской областей любительской лиги, ворота, шайба, гол, хоккей
Россияне не дали датчанам ни одного шанса на победуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Сборная России одержала победу над национальной командой Дании на ЧМ по хоккею. Встреча соперников завершилась со счетом 3:0.

Все шайбы в ворота соперников россияне забросили во время второго периода, сообщает «Национальная служба новостей». Голами отличились Богдан Киселевич, Сергей Плотников и Никита Гусев.

На чемпионате мира россияне одержали уже четвертую победу, на их счету 11 очков, что позволило нашей национальной сборной возглавить группу А.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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