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12 мая 2017
11 мая 2017
10 мая 2017
18:03  12 мая 2017 0

На Ямале мужчина воровал цветы с памятника после Дня Победы. ВИДЕО

День неизвестного солдата Курган, гвоздики, вечный огонь
Житель города посчитал, что так может сэкономить на букете для возлюбленнойФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Ноябрьске с мемориала Вечный огонь мужчина пытался украсть цветы. Букет с траурными лентами он хотел подарить своей девушке. Злоумышленника, который находился в нетрезвом состоянии, заметила полиция.

«В 23 часа 10 мая сотрудники полиции находились на дежурстве и заметили мужчину, который пытался забрать с памятника Вечный огонь цветы. Злоумышленнику 38 лет. Он пояснил, что планировал забрать букет для возлюбленной и не заметил траурную символику. Мужчина ранее уже привлекался к ответственности за распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом состоянии», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе управления МВД Ямала.

Силовики пока проводят доследственную проверку по данному факту.

Ранее еще одна резонансное ЧП, связанное с память о погибших воинах, произошло на Ямале. Житель Салехарда прикурил от Вечного огня, инцидент был вложен в соцсети. Молодого человека отправили на 10 суток в изолятор.

Видео — «Ноябрьск 24»

Юлия Фролова
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