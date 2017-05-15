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17:01  15 мая 2017 0

В Тюменской области «Народный фронт» вновь обнаружил вредное производство рядом с детским садом. Реакция власти удивительна. ВИДЕО

Открытие базы ОМОН. Сургут, дым, пожар, возгорание
ОНФ подозревает местные власти в покрытии вредного производстваФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Углежогное предприятие в Упоровском районе Тюменской области продолжает работать возле детского сада, несмотря на предписания о приостановке работ. Об этом сообщили «URA.RU» представители Общероссийского народного фронта, которые выехали на предприятие проверкой исполнения решения суда.

Как пояснили активисты ОНФ, предприятие ООО «Стройпрогресс», которое производило уголь в селе Скородум Упоровского района, продолжает жечь древесину рядом со школой и детским садом. При этом еще в апреле вступило в силу решение суда о приостановке работ на опасном для экологии предприятия.

«Они должны были приостановить работу на 60 суток. Однако нам жители рассказали, что производство все это время работало. Есть фотографии и видео, — пояснил активист ОНФ Андрей Агарков. — Прокуратура района молчит. И складывается впечатление, что местная власть прикрывает предприятие. А люди все жалуются, жалуются и жалуются. Эти печи тушить предприятие, как мне показалось, и не собирается».

О нарушении производственных норм активисты ОНФ заговорили еще в декабре 2016 года, когда приехали впервые в Скородум, отзываясь на сообщения местных жителей. Выявленные многочисленные нарушения экологических и санитарных норм поставили вопросы к работе районных властей.

Комментарий у главы Упоровского района Леонида Саукова оперативно взять не удалось. В приемной попросили составить письменный запрос на имя руководителя района.

Указанный на сайте номер телефона ООО «Стройпрогресс» не отвечал.

Владимир Балтунов
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