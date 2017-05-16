{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,53
Динамика за 2 недели
Евро 61,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
16 мая 2017
15 мая 2017
14 мая 2017
13 мая 2017
12 мая 2017
Главные новости Тюменской области
12:31  16 мая 2017 0

Глава крупного уральского банка рассказал о судьбе ключевой ставки. ВИДЕО

Дмитрий Горицкий. Пресс-конференция президента Запсибкомбанка. Тюмень, горицкий дмитрий
По мнению Горицкого к 2018 году снижение ключевой ставки может достичь одного пунктаФото: Николай Бастриков © URA.RU

Президент одного из лидеров банковской системы УрФО ПАО «Запсибкомбанк» Дмитрий Горицкий спрогнозировал ощутимое снижение ключевой ставки Центрального банка. По словам финансиста, к концу года она может достичь 8,5 процентных пункта. «Плюс-минус 0,25 процентных пункта», — заметил Горицкий.

Банкир отметил, что кроме стабильных рубля и цены на нефть снижение ставки обусловлено падающим уровнем инфляции. «Еще три года назад Центральный банк сказал, что они сделают все для того, чтобы уровень инфляции в стране опустится до 4 процентов. Для нас это нормальный уровень. Причем тогда уровень инфляции был 12-14 процентов и 4 процента казались космосом. Тем не менее, сейчас, когда уже прошли три года, мы видим, что уровень инфляции подходит к прогнозным значениям. По мнению экспертов, сейчас он составляет в годовом исчислении около 4,2 процента», — сказал Горицкий в эфире телерадиокомпании «Регион-Тюмень».

Полное интервью банкира с тележурналистом смотрите ниже:

В 2014 году, когда в России начался экономический кризис, ключевая ставка ЦБ в несколько этапов подскочила с 5,5 процента до 17 процентов, а затем начала постепенно снижаться. 28 апреля 2017-го Центробанк РФ принял решение о понижении ключевой ставки на 0,5%, до 9,25%. Об этом сообщалось на официальном сайте регулятора.

Ключевая ставка — это минимальный процент, по которому Центральный банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам. От этого инструмента зависит доступность кредитов для населения.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров