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17 мая 2017
16 мая 2017
15 мая 2017
17:02  17 мая 2017 5

В крупной больнице Тюмени похитили миллион, на который должны были лечить тяжелобольных детей

Больницы. Врачи. регистратура. Тюмень, больница, врачи, каталка
На похищенные деньги должны были купить новое оборудование для больницыФото: Николай Бастриков © URA.RU

В одной из крупных больниц Тюмени заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением похитил миллион рублей, деньги должны были пойти на закупку оборудования для лечения детей. Факт хищения выявили сотрудники МВД России совместно с Минздравом России.

«Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России организована процессуальная проверка по факту хищения более миллиона рублей, собранных благотворительной организацией на лечение тяжелобольных детей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с Минздравом России установили, что заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением областной клинической больницы в рамках программы по спасению тяжелобольных детей два года направлял в благотворительную организацию недостоверные сведения о потребности в оборудовании. На основании предоставленных документов фонд оплатил специализированные медицинские средства для проведения операций по коррекции сколиотической деформации у детей. Эти средства злоумышленник использовал для «извлечения денежной выгоды в личных целях». По итогам проверки было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

В областном департаменте здравоохранения сообщили, что благотворительный фонд, через который собирались деньги, находится не в Тюменской области. «Указанный доктор состоял в этом фонде и проводил оперативные вмешательства в частном порядке, так как докторам государственных больниц не запрещается осуществлять иную оплачиваемую деятельность», — пояснили в пресс-службе департамента.

Владимир Балтунов
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