Чудновец хочет организовать митинг против беззакония в Кургане

20:11 17 мая 2017 0

Евгения Чудновец подала документы на проведение митинга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Евгения Чудновец подала заявление на проведение митинга в Кургане 18 июня. Об этом она лично сообщила «URA.RU» по телефону.

Документы в правительство региона она отнесла во вторник, 16 мая. «Хочу собрать всех, кто не может докричаться до правосудия в нашей стране», — рассказала Евгения Чудновец о цели акции. В частности, она напомнила, что пытается добиться изменения приговора вожатому Даниле Безбородову, осужденному на три года колонии из-за видео с обнаженным ребенком, которое позже репостнула сама Чудновец. Она уточнила, что пока не получила официального ответа из правительства на свое обращение по поводу митинга.

Евгения Чудновец была осуждена на шесть месяцев за размещенное в соцсети видео с обнаженным мальчиком (после апелляции срок был сокращен до пяти месяцев). Ее дело вызвало огромный общественный резонанс, после чего Генпрокуратура РФ заявила, что не видит в действиях женщины состава преступления. По указанию Верховного суда Курганский облсуд отменил все предыдущие судебные решения, прекратил ее уголовное дело и постановил отпустить Чудновец на свободу.