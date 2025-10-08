08 октября 2025

В Челябинске поменяли трубы на двух аварийных участках теплосетей. Видео

Мэрия Челябинска полностью меняют старые трубы на новые на двух участках
В Челябинске завершился ремонт двух аварийных участков теплосетей. Работы велись в районе дома №1 на улице Набережной и на пересечении улиц Доватора и Яблочкина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. 

«Вместо временных „заплаток“ специалисты полностью поменяли старые трубы на новые на данных участках. Для проверки качества монтажа в систему запущен специальный краситель уранин. Работы были полностью завершены вечером 8 октября. Теперь в домах, оставшихся без тепла и горячей воды, восстановят подачу коммунальных услуг», — рассказали URA.RU в пресс-службе города.

Администрация держит ход работ на постоянном контроле. Жителям, у которых до сих пор не возобновилось отопление в отдельных квартирах или подъездах, рекомендуется обращаться в свою управляющую компанию. Также действуют телефоны городской диспетчерской службы (263-21-21), ЕДДС (112) и приемной заместителя главы города по городскому хозяйству (266-18-70).

