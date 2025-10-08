08 октября 2025

В Нижневартовске иномарка перевернулась и встала на бок на улице Ленина

Водитель Toyota не справился с управлением
Водитель Toyota не справился с управлением Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) вечером 8 октября на улице Ленина водитель Toyota не справился с управлением и перевернулся на бок. Видео с происшествием выложили местные жители в telegram-канал «ЧП Нижневартовск».

«На Ленина машина перевернулась. Стоит на боку», — пишут в посте.

Полиция выехала на место происшествия. Информация о пострадавших выясняется.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске на РЭБ Флота 5 октября водитель «Volkswagen Polo» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «Газелью». Водитель 68-лет скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

