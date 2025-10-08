В УрФУ сократят количество платных мест

В Уральском федеральном университете (УрФУ) рассматривается возможность сокращения количества платных мест на юридических и экономических направлениях. Об этом заявил исполняющий обязанности ректора Илья Обабков.
«Это юридические и экономические направления. Про них в министерстве говорят чаще всего. Видимо, там рынок труда насыщен достаточно, хочется, чтобы они перешли в более сложные инженерные направления», — заявил Обабков в эфире программы «Акцент» на телеканале ОТВ.
Он подчеркнул, что реформирование вузов и следование современным трендам не несет угрозы фундаментальным основам высшего образования. Сократить платные места на вышеупомянуютых направлениях планируется уже в следующем учебном году.
Ранее ректоры уральских вузов съехались в кампус УрФУ на совещание с федеральным министром Валерием Фальковым. Руководители обсуждали, в том числе, как решить одну из главных проблем современного высшего образования — неготовность выпускников-бакалавров к полноценной работе.
