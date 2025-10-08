«Бесполезных людей у нас нет»

Валерию Пиличеву — директору Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), который управляет миллиардами, продлили контракт. При этом не все так гладко в вотчине управленца: минфин нашел несколько нарушений в ходе последней проверки, а федеральный Минэк поставил невыполнимый KPI. Об этом, а также о проблемах бизнеса, убыточности «Домны», будущем «Салюта» и другом Пиличев, для которого пошел второй пятилетний срок на посту главы СОФПП, рассказал в интервью URA.RU.
— Валерий Валерьевич, недавно состоялся набсовет фонда. Вам продлили контракт?
Не так уж недавно — месяц назад. Контракт продлили на пять лет. У меня полномочия заканчиваются 13 октября, а так как у нас микрокредитная компания, необходимо было за 30 дней до истечения срока отправить анкету на согласование в Центральный банк. Поэтому мы немного поторопились. К тому же первая неделя сентября была самая комфортная. Набсовет прошел прекрасно.
— Можно ли по этому факту судить об удовлетворенности вашей работой?
У нас было заседание наблюдательного совета в феврале, когда закончились аудиторские проверки, и мы утверждали итоги года — это традиционная процедура. И работа фонда признана хорошей, каких-то замечаний не было. Бывают технические сложности, как и в любой работе, но в общем и целом, я думаю, работой удовлетворены. Без этого было бы странно вообще продлевать мне контракт еще на пять лет.
— Рассказывают, что в этом году вас проверяло региональное министерство финансов и нашло нарушения. Действительно ли это так?
Во-первых, в год у нас проходит порядка 15 проверок и не о только от минфина, но и ЦБ, УФК, правоохранительных органов. Проверки дисциплинируют, указывают на технические недоработки.
Проверка регионального минфина действительно была, по итогам было 4-5 замечаний, которые мы на самом деле не считаем нарушениями. Разобраться во всех нюансах нашей работы сложно. Деятельность фонда регламентируется огромным количеством документов: законами, распоряжениями, федеральными приказами. Плюс есть свои регламенты и аудиты у курирующих нас организаций: ЦБ, Министерства экономического развития РФ, Российского экспортного центра, Корпорации МСП. Изучить все за время проверки физически невозможно, поэтому возникают неверные трактовки наших действий, которые на самом деле все соответствуют нормативке.
Проверка минфина касалась не столько фонда, сколько министерства инвестиций, которое нас курирует. Мы составили пояснения к каждому замечанию, отправили их в мининвест, а они подготовили сводный документ по всем курируемым организациям, к которым были вопросы.
— СОФПП — привлекательная структура, и желающих занять ваше место много. Сами как считаете, что помогло сохраниться на посту?
Знаете, те, кто говорит «привлекательная структура», видят только верхушку айсберга. Надо сказать, что микрокредитную компанию может возглавить либо тот, у кого уже был подобный опыт, либо если есть профильное образование или кандидатская степень по экономике. Поэтому требования к кандидатам жесткие, и абы кто директором микрокредитной компании стать не может.
Я не сильно ошибусь, если скажу, что наш фонд — один из самых лучших в России и экономически, и финансово устойчивый. И это заслуга команды. А зачем менять хорошо работающее на непонятно что? К тому же я спокойно отношусь к кадровым перестановкам. Если бы набсовет не одобрил мою кандидатуру, не страшно. У меня предложения о работе есть. Но встал бы вопрос с командой — надо сделать так, чтобы она работала как часы. У нас, слава богу, с этим все в порядке, а успешность команды — это в значительной степени заслуга директора.
— Предложения о работе — это от [ректора УрФУ] Ильи Николаевича Обабкова? Мы писали, что он сделал вас советником.
Советник — это все-таки не должность, а статус. Меня никто не назначал, как писали в некоторых СМИ, я там не трудоустроен. Мы с Ильей Николаевичем знакомы очень-очень давно. В университете есть финансово-экономические направления, по которым ему нужен совет человека, которому он может доверять.
Я ведь тоже работал очень долго в университете — до 2013 года, а потом сразу ушел в фонд. Поэтому Илья Николаевич попросил помочь ему разобраться в некоторых вещах. И я помогаю — именно в статусе советника, без занятия какой-либо должности, потому что я как директор микрокредитной компании не могу совмещать. В свободное от работы время я вполне могу поразбираться с документами, что-нибудь им подсказать. У него сейчас хозяйство огромное, не всегда ему понятное, ведь это другой уровень — ректора.
— А с губернатором Денисом Владимировичем Паслером уже было общение по поводу вашего будущего и будущего фонда?
Да, как раз в день открытия [молодежного кластера] «Салют» 16 августа, получилось спонтанно совершенно. Я пришел в мэрию, где было открытие Дня города, а потом мы пешком пошли в «Салют». По дороге переговорили. Я рассказал про общее направление работы фонда, он задавал очень профессиональные вопросы: про достаточность капитала, уровень просрочки и прочее. Он одобрил работу. Потом уже [курирующий замгубернатора-министр инвестиций] Дмитрий Александрович Ионин согласовывал с Денисом Владимировичем мою кандидатуру, после чего состоялся набсовет.
— Валерий Валерьевич, а расскажите простыми словами, чем занимается фонд, на что он живет?
Мы оказываем финансовые и нефинансовые услуги. Если говорить про финансовые, то стандартный инструмент — предоставление поручительств. Например, у предпринимателя не хватает залога при оформлении кредита, а мы можем поручиться перед банком. Второе направление — это микрозаймы. Сейчас у нас линейка расширилась, появился микрозаём «Приоритет». Если ты соответствуешь определенным ОКВЭДам, то можешь получить до пяти миллионов рублей по половине ключевой ставки — это очень выгодно. Финансовые инструменты — это доходная часть работы фонда.
Еще одно большое направление работы — организация различных мероприятий, обучений, консультаций, причем не только в Екатеринбурге, но и в области. Кроме областного фонда в Свердловской области работают 40 муниципальных фонов, где мы наряду с муниципалитетами — соучредители.
Мы также оказываем имущественные услуги: предоставляем наши площадки — «Домну», «Салют» — под различные мероприятия. Известно, что у нас неплохая ивент-команда, которая может провести мероприятие прямо под ключ.
На содержание фонда из бюджета нам практически денег не дают, за исключением компенсации годовой зарплаты нескольких сотрудников. То есть полностью все расходы на налоги, содержание площадок, зарплату, IT-инфраструктуру мы оплачиваем за счет своей доходной части. Из бюджета выделяют деньги на мероприятия для бизнеса (форумы, ярмарки, поддержку экспорта, консультации).
Те деньги, которые есть, в основном идут в территории на организацию образовательных проектов. Когда, например, какой-нибудь интересный спикер приезжает, в Нижний Тагил и рассказывает предпринимателям про развитие бизнеса. Нам выделяли также деньги на развитие креативных индустрий. Мы проводили фестиваль, запланированы ярмарки по кадрам, слет креативных кластеров.
Мы, в общем-то, доходные, бюджетная эффективность довольно высокая. В 2024 году вообще налогов заплатили больше, чем получили денег из бюджета.
— Насколько, как вы считаете, деятельность фонда вписывается в нынешнюю повестку?
Мы реализуем повестку, которую формирует правительство РФ, исходя из задач государства и потребностей бизнеса. И мы, в том числе, все время собираем обратную связь.
Нам сверху Минэкономразвития РФ спускает направления поддержки и форматы (форумы, образовательные программы, консультации, мастер-классы и т.д.) и KPI. На региональном уровне мы можем определять только тематику, исходя из опросов бизнеса. Поэтому, если предприниматели из небольшого города говорят, что им надо обязательно какое-нибудь обучение по налогообложению, мы должны его организовать.
То есть по сути мы выполняем государственный заказ как исполнители. А виды поддержки формирует власть, в том числе областная.
— Про креативные индустрии тоже интересно. Все про них говорят, но не все понимают, что это такое. Расскажите, что это и какую работу вы ведете в этом направлении?
Простыми словами, креативные индустрии — это направления бизнеса, где талант человека, его умственный труд монетизируются через рыночные механизмы. Всего этих направлений 16, они определены на законодательном уровне, есть список ОКВЭДов. В Свердловской области мы провели исследование и сейчас на уровне правительства должны быть утверждены приоритетные отрасли, которые в дальнейшем будут развиваться.
Сейчас мы собираем креативщиков вместе, пытаемся их познакомить для каких-то совместных проектов, узнать потребности. Дизайнеры, например, говорят, что им нужны швеи, а еще лучше провести бы какой-нибудь форум, куда пригласить известных спикеров. У всех разные потребности, и наша задача их понять и предоставить поддержку.
— Про «Домну». Бытует мнение, что здесь проходят только развлекательные мероприятия, вечеринки…
Слышал такие байки, но протестую. Надо понимать, что “Домна” лежит полностью на обеспечении фонда, а за содержание площадки, за коммуналку мы платим достаточно большие деньги. 90% мероприятий, которые мы проводим здесь — деловые. Вот мастер-класс по дизайну или совещание госорганов — это развлекательное или деловое? Чисто развлекательных мероприятий у нас нет, разве что новогодняя елка.
— Или VIP-тусовки после «Иннопрома»...
Но опять же, понимаете, это часть крупного серьезного мероприятия. Люди должны где-то встретиться в неформальной обстановке и пообщаться. И очень хорошо, что они общаются здесь. Когда у нас есть свободные временные слоты, мы проводим мероприятия по коммерческим заказам. Например, банк хочет провести мастер-класс. «Домна» — это убыточный проект с точки зрения финансов. Но с точки зрения имиджа области и города это очень хороший проект.
— И про другой ваш проект — про «Салют» тоже интересно узнать. Есть ли какая-то концепция, какие мероприятия подходят для этой площадки, какие нет?
Когда к нам заходит клиент и говорит, какое мероприятие хочет провести, мы рассматриваем обе площадки. У «Салюта» концепция молодежного кластера. И всю инфраструктуру мы делали для того, чтобы можно было обучать несовершеннолетних.
До конца года у нас уже запланировано порядка ста совершенно разных мероприятий: начиная со встреч со школьниками по задачам перед экзаменами и заканчивая лекциями про космос. Вместимость «Салюта» — 200 человек, и если столько на мероприятие не набирается, а в «Домне» есть свободный зал на 60 человек, нам проще предложить его.
Недавно мы подписали соглашения с Уральским федеральным университетом, с городом. Готовы к сотрудничеству с областным департаментом молодежной политики. Очень много будет интересных проектов.
К слову, мы уже досрочно начали ремонтные работы на втором этаже, потому что спрос на площадку очень высокий.
— Говорят, что фонд не выполнит по итогу года KPI по выдаче займов и поручительств. Это действительно так? И чем чревато?
Мы выполним его при условии, если Минэкономразвития РФ уменьшит его. Смотрите, что произошло: в федеральном министерстве посчитали, что мы за этот год должны выдать 1 млрд 150 млн рублей займов. Но если взять весь наш целевой капитал, взять все возвраты займов, то мы сможем выдать займы на сумму 900 миллионов. То есть изначально понятно, что мы не выполним KPI, потому что деньги взять неоткуда, весь капитал размещен у заемщиков. И мы прекрасно можем посчитать, сколько нам за год денег вернется, и только их мы можем выдать. Больше у нас денег-то нет.
Второй момент. 2025 год запомнится рекордно высокой ключевой ставкой, падение кредитования началось уже в декабре 2024 года. В январе и феврале было просто пусто, вообще ничего. И, собственно говоря, тут возникает вопрос. Нам иногда говорят, почему вы ставку не снижаете? С одной стороны, мы все-таки снизили (для ряда отраслей ввели займы «Приоритет» по половине ключевой). С другой — как мы можем идти вразрез с политикой регулятора? Если ЦБ считает, что для экономики необходимо, чтобы ставка была такой, как мы можем противоречить. Ну и надо сказать, что когда ставка была по 20% по рынку, некоторые банки выдавали под 33-35%. Я даже и про 46% слышал. И кто-то даже берет.
Другой очень важный момент: когда нам говорят понижать ставку ниже рыночной, я призываю смотреть на последствия. Люди возьмут, например, займ под 8%, и что они с ним сделают? Разместят на депозит под 23%. И, собственно говоря, это просто перекладывание денег из одной кубышки в другую. С точки зрения пользы для экономики и развития предпринимательства — это бессмысленно.
Министерство инвестиций проблему с невыполнением KPI прекрасно понимает, мы с ними в контакте. Сейчас мы пишем письмо в Москву, где опишем ситуацию и скажем, что к концу года у нас цифры по KPI будут такие-то. Так как эта ситуация во всех регионах, без исключения, наверное будут снижать KPI.
— А чем грозит невыполнение KPI? Государственного финансирования могут лишить?
Нет, это не связанные истории. Этот KPI связан с капиталом, который был достаточно давно сформирован, то есть это не совсем договорное обязательство. Наблюдательному совету я всегда могу объяснить, почему так произошло. Потому что где взять деньги-то, если их просто нет? Но повторюсь, скорее всего — KPI будет скорректирован, так уже было с рядом регионов в прошлом году.
— Как обстоят дела с федеральным финансированием? Ситуация, при которой вы можете остаться без него в следующем году, реальна?
Мы пока не знаем. Сейчас федерация говорит, что вроде как будут деньги на центры «Мой бизнес». И всё.
Конечно, докапитализации ни гарантийной, ни микрокредитной организации точно не будет. Гарантийную организацию мы капитализировали из своих доходов последние четыре года. Последний раз нас капитализировали из бюджета в 2020 году. По капиталу на займы — последняя докапитализация из бюджета была в 2021 году.
— А в этом году как обстоят дела с бюджетным финансированием?
В этом году нам изначально сказали, что федеральных бюджетных денег не будет и только к концу года решили все-таки выделить на мероприятия и обучение. Эти деньги мы ждем в октябре.
Зато областное правительство большие молодцы — выделили средства на нефинансовую поддержку, центр экспорта и мероприятия для креативных индустрий. Кроме этого, нам администрация Екатеринбурга помогает — софинансирует наши знаковые проекты, такие как «Финмакет» и Международный фестиваль креативных индустрий.
— Все ли заемщики исправно платят по счетам?
Если говорить про микрозаймы, которые непосредственно выдаем мы, то там все более-менее нормально, просрочка практически не растет. Но тут надо понимать, что мы же выдаем все-таки под низкую ставку, поэтому, берем залоги, причем ликвидные.
Второе направление, по которому мы взаимодействуем с предпринимателями — поручительства за них перед банками. Здесь мы по сути акцептуем согласие на поручительство, и дальше идет уже работа банка. В целом по банковской системе рост просрочек есть, это факт, о котором говорят многие руководители крупнейших банков. Но сейчас вышли вроде как на плато. В этом смысле мы с банками тоже постоянно в контакте, и по своим поручительствам мы платим. То есть находимся в балансе: доходы от поручительств формируют резерв на выплаты, и мы из этого резерва уже банкам платим.
— А в целом стали ли предприниматели реже брать займы?
Конечно. Повторюсь, январь и февраль вообще были «пустыми», создавалось ощущение, что все были в каком-то ужасе. Плюс еще наложилась сезонность — рост обычно идет к весне. Потом было небольшое падение, и к осени, когда началась сельхозка и нужна оборотка, опять рост. Причем у нас он такой существенный.
— В 2024 году вы выдали рекордно много поручительств, потом этот поток схлынул. При этом вы же платите за просрочки по поручительствам из доходов от поручительств... Что-то делаете, чтобы сократить этот разрыв?
Объемы просрочек у банков действительно есть, но мы пока выруливаем. Во-первых, мы выплачиваем не 100% портфеля просрочивших, а порядка 10-15%. Ведь чтобы банк получил у нас деньги, он сначала должен эту просрочку зафиксировать отработать с заёмщиком, а уже на этом этапе многие возвращают деньги. Дальше банк идёт в суд, взыскивает ещё что-то, а мы уже платим по остатку. Во-вторых, у нас есть договоренность с банками, что мы копим лимиты и выплачиваем. То есть в общем-то все управляемо.
— Валерий Валерьевич, как в целом оцениваете работу за прошедшие пять лет?
Первые три года я просто входил в курс дела. До этого я был заместителем директора, но это было другое. Я считаю, что у нас сформировалась очень хорошая команда, и мы понимаем, куда идем, какими способами достигнем цели. Каждый занят своим делом, бесполезных людей в фонде точно нет.
У нас очень хорошая сеть муниципальных фондов. Это наш фундамент, на котором мы выстраиваем работу с предпринимателями по всему региону. Плюс у нас поддержка от областного правительства, город Екатеринбург нам тоже здорово помогает. Я думаю, что мы добились многого. Добьемся, надеюсь, еще больше.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!