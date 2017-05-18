Доходы надымского главы упали втрое после переезда из Салехарда

17:43 18 мая 2017 0

Леонид Дяченко по-прежнему владеет зарубежной недвижимостью Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация Надымского района раскрыла сведения о доходах за 2016 год. Глава Леонид Дяченко задекларировал 13,1 млн рублей. Это почти в три раза меньше 2015 года, когда он также получал зарплату как замгубернатора Ямала. У главы по-прежнему есть дом и земельный участок на Украине, а также квартира и машиноместо в России. У супруги есть земельный участок и дом в России.

Заместитель главы по вопросам безопасности Виктор Адвахов заработал 7 млн рублей. Это в два раза больше, чем в 2015 году. У него есть собственная квартира и доля в еще одной. Супруга также владеет своей квартирой и долей во второй, кроме того, она имеет гараж и автомобиль BMW X3 xDrive28i.

Замглавы Лилия Ачкасова задекларировала по итогам года 6,3 млн рублей. На два миллиона рублей больше, чем в 2015 году. У нее две квартиры, доля в квартире на Украине, доля в еще одной квартире в России, а также незавершенный жилой дом. У ее мужа — бывшего начальника департамента муниципального хозяйства — также широкий список недвижимости, есть даже гостиничная секция. Он также владеет квартирой, гаражом и долей во второй квартире. Машины у него нет.

Бывший куратор ЖКХ Алексей Белокопытов, который на данный момент покинул свой пост, отчитался о доходах в 6,4 млн рублей. У него есть три квартиры и земельный участок.

Замглавы по соцполитике Тамара Рябцева задекларировала более 7 млн рублей. Это почти так же, как годом ранее. У нее есть квартира и ездит она по-прежнему на LEXUS RX350.

Ценителем российского автопрома является замглавы по строительству Сергей Швецов. У него есть LADA SAMARA. Правда, он имеет и альтернативу ей — VOLKSWAGEN POLO. Швецов заработал за год 6,7 млн рублей. Это почти в три раза больше уровня 2015 года. В собственности у него гараж и доля в квартире.

Новый заместитель главы по вопросам ЧС Руслан Марущак отчитался о доходах в 2,5 млн рублей. У него есть личный транспорт — Chevrolet GMT 900 (TAHOE). Вместе с женой он владеет квартирой. Супруга также зарегистрировала земельный участок и собственную квартиру.