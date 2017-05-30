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Главные новости Курганской области
16:20  30 мая 2017 0

В Кургане, на арматурном заводе, произошел взрыв: два человека погибли

Курган, пожарная машина
Возгорание после взрыва не произошлоФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане, на ЗАО «Курганспецарматура», во вторник, 30 мая, прогремел взрыв.

По информации Следственного комитета, авария произошла при проведении испытательных работ по герметичности отремонтированной запорной арматуры диаметром около 80 см. Крышку, находящуюся под давлением, сорвало, в результате погибли два работника, проводившие испытания.

В настоящее время начата доследственная проверка: проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе будет дана оценка действиям лиц, ответственным за обеспечение техники безопасности на предприятии.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС Зауралья, последующего горения на предприятии не было, факт пожара не подтвержден. Также нет разрушений самого здания. Пожарные Кургана в составе 13 человек, а также 5 единиц техники привлекались для выяснения обстановки и обеспечения безопасности.

Анна Бояркина
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