{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,52
Динамика за 2 недели
Евро 62,95
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
30 мая 2017
16:15  30 мая 2017 0

Лавров ответил Макрону, обвинившему Sputnik и RT в лживой пропаганде

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
"Из этой инерции наши западные партнеры никак не могут выбраться"Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на обвинения президента Франции Эммануэля Макрона, касающиеся агентства Sputnik и телеканала RT. Французский глава назвал работу СМИ «лживой пропагандой».

«Я думаю, что здесь, в этих оценках, отразилась известная инерция антироссийской кампании, которую развязала еще администрация Обамы и которая захватила ряд других стран, в том числе в Европе. И из этой инерции наши западные партнеры никак не могут выбраться», — сообщил министр, передает «Газета.ru».

Лавров отметил, что у французской стороны нет доказательств для подобных заявлений.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков защитил российские СМИ от нападок Макрона.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров