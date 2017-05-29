Песков защитил российские СМИ от нападок Макрона

22:48 29 мая 2017 0

В Кремле не согласны с тем, что они распространяли клевету Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле отреагировали на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что телеканал RT и агентство Sputnik не имели доступа к его избирательному штабу в связи с тем, что «распространяли ложную информацию, клевету».

«Мы не согласны с такой оценкой», — цитирует Пескова «Газета.Ru».

Инцидент также прокомментировала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. «Разрыв Макрона. Дешевый водевиль про RT и Sputnik в исполнении французского президента», — написала она в Твиттере.

Как писало «URA.RU» ранее, 28 мая Эммануэль Макрон рассказал о своем отношении к Путину и Трампу. Президент испытывает теплые чувства к американскому коллеге, а российского лидера уважает. По его словам, с Москвой у него состоится «требовательный диалог».