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29 мая 2017
22:48  29 мая 2017 0

Песков защитил российские СМИ от нападок Макрона

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, песков дмитрий
В Кремле не согласны с тем, что они распространяли клеветуФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле отреагировали на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что телеканал RT и агентство Sputnik не имели доступа к его избирательному штабу в связи с тем, что «распространяли ложную информацию, клевету».

«Мы не согласны с такой оценкой», — цитирует Пескова «Газета.Ru».

Инцидент также прокомментировала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. «Разрыв Макрона. Дешевый водевиль про RT и Sputnik в исполнении французского президента», — написала она в Твиттере.

Как писало «URA.RU» ранее, 28 мая Эммануэль Макрон рассказал о своем отношении к Путину и Трампу. Президент испытывает теплые чувства к американскому коллеге, а российского лидера уважает. По его словам, с Москвой у него состоится «требовательный диалог».

Юрий Викторов
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