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Главные новости Тюменской области
16:52  30 мая 2017 0

Тюменский бизнесмен заработал статью на капремонте пятиэтажки. Заменил стройматериал на миллионы рублей

Круглый стол ЖКХ, капремонт Курган, штукатурка обвалилась, аварийный дом, жкх, капремонт, трещины в стене, улица гоголя42
Дом предполагалось облицевать панелямиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тюменского бизнесмена будут судить за хищение 13 млн рублей из бюджета. Деньги он «сэкономил» на капитальном ремонте пятиэтажного дома. Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, речь идет о 40-летнем экс-гендиректоре и учредителе ООО «Теплосервис» Михаиле Токареве. Следователи полагают, что с октября 2010 года по июль 2011 года «Теплосервис» занимался капремонтом дома №34 по улице Салтыкова-Щедрина. Договор о капремонте был заключен с управляющей компанией «Север» и городским департаментом ЖКХ.

При облицовке фасада дома, по версии следствия, были применены более дешевые панели, чем предполагалось по договору. Разница в цене превысила 12,9 млн; деньги Токарев похитил. История выплыла на свет только в 2015 году при проверке, которую проводили сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области.

Во время расследования были арестованы две машины Токарева — Toyota Land Cruiser и Volvo XC90, а также автоприцеп.

Судьбу бизнесмена решит Ленинский районный суд Тюмени, обвинительное заключение прокуратура уже утвердила. Токареву грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным из открытых источников, ООО «Теплосервис» прекратило деятельность ровно год назад, 30 мая 2016 года. При этом Михаил Токарев продолжает заниматься строительным бизнесом в Тюмени: согласно информации системы «Контур.Фокус», ему принадлежат две строительные компании — ООО ПТК «Факел» и ООО «СтройКомплекс».

Надежда Карташова
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