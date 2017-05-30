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20:00  30 мая 2017 0

В Ноябрьске, рядом с аэропортом, заметили медведицу с медвежатами

Выставки
Горожан призывают быть осторожнее с хищникамиФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Ноябрьске, в районе аэропорта, заметили медведицу с потомством — они пересекали дорогу неподалеку от воздушной гавани.

О медведице рассказали жители города в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». Они призывают водителей быть аккуратными. «Надеюсь, не хватит ума их застрелить, а потом фоткаться в луже крови, как когда на промзоне медведицу убили, ручную почти», — пишут комментаторы, припоминая случай, когда медведица вырвалась из клетки на частной территории — также в Ноябрьске. В соцсетях тогда активно распространялось фото, на котором сотрудники полиции изображены рядом с погибшим зверем. Тогда в том же сообществе «Происшествия Ноябрьск» раскритиковали силовиков за то, что животное не усыпили, а застрелили — как и за сами снимки.

Сейчас, по словам автора нового поста, жителям Ноябрьска следует быть аккуратными, поскольку медведица, как отмечается, перебегает дорогу очень быстро. «Из-за этого и просьба — всем быть осторожными», — добавляют в группе.

Татьяна Трушина
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