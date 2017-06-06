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Главные новости Курганской области
11:31  06 июня 2017 2

Зауралец хотел спасти автомобиль от угонщиков, а стал фигурантом уголовного дела

Открытая лицензия на 04.08.2015. Шпион., наблюдение, бинокль, шпион
Приобретая новинки техники, можно нарваться на уголовное делоФото: Pixabay

В Щучанском районе осужден местный житель за приобретение специального технического средства. Приобретенный им GPS-трекер, который дает возможность отслеживать местоположение автомобиля и имеет функцию аудиозаписи, как оказалось, входит в список запрещенных в России.

Мужчина на суде заявил, что приобрел устройство для собственного автомобиля, уточнили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Курганской области. Тем не менее он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Судом виновному назначен штраф 10 тысяч рублей.

31 мая курганец Владимир Тактаев осужден за приобретения экшен-очков, ему назначено восемь месяцев ограничения свободы. Мужчина утверждал, что хотел использовать очки с функцией видеозаписи на рыбалке.

Татьяна Жаткина
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