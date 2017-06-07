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Главные новости Курганской области
10:38  07 июня 2017 0

«Помойный кризис» в Катайске завершился после вмешательства «URA.RU» и прокуратуры

Мусор и свалки в городе. Курган, мусор, улица омская30
Из-за бездействия властей город завалили мусоромФото: Игорь Меркулов © URA.RU

После вмешательства прокуратуры в городе Катайске Курганской области навели порядок с вывозом мусора. Проверку силовики инициировали после статьи информационного агентства «URA.RU».

Жители города жаловались, что по инициативе перевозчика мусора ООО «Стройсервис-Катайск» в городе исчезли контейнеры для сбора отходов. Это объяснили тем, что мусор будут собирать спецмашины. Однако жители продолжали выбрасывать отходы на привычные места — на улицах скопились груды нечистот.

После вынесенного представления ООО «Стройсервис-Катайск» мусор убрало, а контейнеры вернули. За бездействие также было вынесено представление главе Катайска Валерию Черных, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В конце апреля депутаты городской Думы Катайска признали работу мэра города Валерия Черных неудовлетворительной — это уже второй вотум недоверия за время работы главы.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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