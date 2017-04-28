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Главные новости Курганской области
12:42  28 апреля 2017 0

Главе города в Курганской области выразили вотум недоверия второй раз

Публичные слушания по бюджету 2014 Нижнего Тагила., голосование, руки
Работу мэра Катайска посчитали неудовлетворительнойФото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутаты городской думы Катайска признали работу мэра города Валерия Черных неудовлетворительной. Эту информацию «URA.RU» подтвердил глава района Юрий Малышев.

«Я знаю, что ему вчера вечером выразили вотум недоверия, другой информации пока нет», — рассказал глава района. По его данным, девять депутатов признали работу мэра неудовлетворительной, трое проголосовали «за», один воздержался.

«Сразу пошло непонимание городскими депутатами. Ему ставят в вину, что он ездил обучаться в Далматово, но я считаю, что без этого нельзя двигаться вперед», — прокомментировал депутат областной думы Федор Ярославцев. Он не стал оценивать, насколько хорошо ведется работа в городе. «Депутатам на местах виднее», — отметил он.

В приемной Валерия Черных «URA.RU» заявили, что глава города занят, и предложили перезвонить после обеда. В прошлом году работу главы Катайска депутаты также посчитали неудовлетворительной, однако он продолжил работать.

Согласно уставу городу, отзыв мэра можно осуществить лишь с помощью местного референдума, поводом для которого должны стать конкретные противоправные действия в случае их подтверждения в суде. При этом за отзыв должно проголосовать не менее половины избирателей, зарегистрированных в Катайске.

Валерия Черных избрали на пост декабре 2013 года, он победил с большим отрывом от своих конкурентов.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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