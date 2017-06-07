{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,67
Динамика за 2 недели
Евро 63,78
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
07 июня 2017
06 июня 2017
05 июня 2017
03 июня 2017
Главные новости Курганской области
11:11  07 июня 2017 0

В Кургане карусель превратили в «русскую рулетку»

Аттракцион в горсаду Курган, атракцион кораблик
Аттракцион был предназначен для совсем маленьких детейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В сто тысяч рублей оценили халатность администратора курганского ООО «Детский городок», где во время катания трехлетнего малыша и его отца обрушилась карусель. Такое решение вынес городской суд, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Курганской области.

ЧП в городском саду произошло в августе прошлого года: ребенок и его отец чудом не покалечились, когда конструкция обрушилась прямо во время движения. Благодаря быстрой реакции мужчины, успевшего подхватить сына, пострадавшие отделались лишь синяками и ссадинами. В суде выяснилось, что администратору неоднократно поступали жалобы на работу аттракциона «Пиратские горки». Посетители говорили, что сидение сильно накренилась, а конструкция выглядит ненадежной.

Тем не менее, женщина допустила эксплуатацию карусели без устранения неисправностей и проведения проверки ее технического состояния.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров