Избирком Курганской области принял решение об отказе в регистрации кандидату в депутаты зауральской думы Леониду Бычкову. Об этом сообщается на официальном сайте региональной избирательной комиссии.
По данным источников «URA.RU», житель Екатеринбурга — директор ООО «УралТЭК» Леонид Бычков, который планировал идти в думу самовыдвиженцем, не собрал необходимые подписи.
Смогли получить удостоверения кандидатов в депутаты единоросс, генерал ФСБ, который работает на посту ректора КСХА, Владимир Левитский, директор ООО «ИнтехПром» Роман Филимонов («Справедливая Россия»), а также депутат Шумихинской районной думы Сергей Тимофеев (ЛДПР).
Леонида Бычкова считали главным противником единоросса Владимира Левитского. Его подчиненный Иван Светличный в ходе праймериз ЕР уступил генералу всего несколько десятков голосов.