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Главные новости Курганской области
19:00  19 июля 2017 0

Зауральский избирком отказал в регистрации главному сопернику генерала ФСБ

Левитский Владимир Курган, левитский владимир
Основной конкурент Владимира Левитского выбыл из борьбыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Избирком Курганской области принял решение об отказе в регистрации кандидату в депутаты зауральской думы Леониду Бычкову. Об этом сообщается на официальном сайте региональной избирательной комиссии.

По данным источников «URA.RU», житель Екатеринбурга — директор ООО «УралТЭК» Леонид Бычков, который планировал идти в думу самовыдвиженцем, не собрал необходимые подписи.

Смогли получить удостоверения кандидатов в депутаты единоросс, генерал ФСБ, который работает на посту ректора КСХА, Владимир Левитский, директор ООО «ИнтехПром» Роман Филимонов («Справедливая Россия»), а также депутат Шумихинской районной думы Сергей Тимофеев (ЛДПР).

Леонида Бычкова считали главным противником единоросса Владимира Левитского. Его подчиненный Иван Светличный в ходе праймериз ЕР уступил генералу всего несколько десятков голосов.

Татьяна Жаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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