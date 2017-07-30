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Главные новости Тюменской области
14:37  30 июля 2017 0

В Тюмени следователи проверяют детскую площадку. Ребенок чуть не убился, упав с высоты

Алла Бадина о стоянках и детсадах. Нижневартовск., детская площадка
Ребенок получил серьезную травму на детской площадкеФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Тюмени Следственный комитет проводит проверку по факту сотрясения мозга у 9-летнего мальчика, упавшего с двухметровой высоты.

27 июля в одном из дворов мальчик залез на «паутину», но сорвался с высоты. Гулявшие на площадке дети вовремя позвали на помощь взрослых, пишет портал 72.ru. Ребенок получил травму головного мозга, трещину и перелом основания черепа.

«В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также будет дана оценка действиям должностных лиц по указанному факту», — уточнили в СКР.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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