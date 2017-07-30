В Тюмени Следственный комитет проводит проверку по факту сотрясения мозга у 9-летнего мальчика, упавшего с двухметровой высоты.
27 июля в одном из дворов мальчик залез на «паутину», но сорвался с высоты. Гулявшие на площадке дети вовремя позвали на помощь взрослых, пишет портал 72.ru. Ребенок получил травму головного мозга, трещину и перелом основания черепа.
«В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также будет дана оценка действиям должностных лиц по указанному факту», — уточнили в СКР.