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10:46  01 августа 2017 0

Ямал продолжает полыхать. Площади лесных пожаров преодолели отметку в 50 тысяч гектар

Пресс-конференция МЧС Курган, пожар, огонь, лес горит
Площади лесных пожаров растут, несмотря на дождиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

За минувшие сутки площади лесных пожаров на Ямале снова возросли, несмотря на прошедшие в западной части региона дожди. Сейчас в регионе действует 79 пожаров на общей площади около 53 тысяч гектар, за день они выросли на семь тысяч гектар. Сложная обстановка сохраняется в Приуральском, Шурышкарском и Надымском районах.

Пресс-служба регионального правительства отмечает, что из общей площади горения 26 тысяч гектар находятся в зоне контроля. Это пожары, которые разрешено не тушить, поскольку они не представляют угрозы населенным пунктам и объектам экономики. За ними ведется наблюдение.

На тушении сейчас задействовано около 900 спасателей и авиация. За сутки им удалось ликвидировать 10 очагов на площади около 3,5 тысяч гектар леса.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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