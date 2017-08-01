Ямал продолжает полыхать. Площади лесных пожаров преодолели отметку в 50 тысяч гектар

За минувшие сутки площади лесных пожаров на Ямале снова возросли, несмотря на прошедшие в западной части региона дожди. Сейчас в регионе действует 79 пожаров на общей площади около 53 тысяч гектар, за день они выросли на семь тысяч гектар. Сложная обстановка сохраняется в Приуральском, Шурышкарском и Надымском районах.
Пресс-служба регионального правительства отмечает, что из общей площади горения 26 тысяч гектар находятся в зоне контроля. Это пожары, которые разрешено не тушить, поскольку они не представляют угрозы населенным пунктам и объектам экономики. За ними ведется наблюдение.
На тушении сейчас задействовано около 900 спасателей и авиация. За сутки им удалось ликвидировать 10 очагов на площади около 3,5 тысяч гектар леса.