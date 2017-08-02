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17:09  02 августа 2017 0

Ученые установили, от чего погибли олени на Ямале

Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, олени
Ученые подтвердили, что олени в Ямальском районе погибли от жарыФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии закончил исследования образцов, взятых у погибших недавно в Ямальском районе оленей. Специалисты не выявили возбудителей сибирской язвы и пастереллеза, сообщили «URA.RU» в правительстве ЯНАО.

Падеж оленей произошел 21 июля в Ямальском районе, где в прошлом году была вспышка сибирской язвы. В одном из оленеводческих предприятий района умерли 8 животных. У всех был отобран патологический материал и отправлен на экспертизу.

Анализы подтвердили предположения ветеринаров о том, что животные погибли из-за сильной жары. В конце июля на территории Ямальского района температура воздуха поднималась до 34 градусов выше ноля. Такие температуры плохо переносятся северными оленями, которые более адаптированы к зимним морозам. В окружном правительстве добавили, что сообщений о новых случаях падежа больше не поступало.

Напомним, сейчас на Ямале продолжается прививочная компания против сибирской язвы. В прошлом году от вспышки этой инфекции в регионе погибло около 3,6 тыс. животных и один ребенок. Еще несколько десятков человек переболели сибирской язвой. В этом году сообщения о падеже оленей подвергаются тщательной проверке, чтобы исключить повторную вспышку опасного заболевания.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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