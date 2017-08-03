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Главные новости Курганской области
15:05  03 августа 2017 0

В Кургане уже начали готовиться к зиме. Управляющие компании отчитываются о результатах

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Готовность жилья и объектов соцсферы составляет 10,7%Фото: depositphotos.com

Готовность жилищного фонда и объектов социальной сферы к новому отопительному периоду в Кургане на сегодняшний день составляет 10,7%. Еще неделю назад этот показатель составлял 7,8%.

Полностью выполнила свои обязательства только одна управляющая компания — ООО «УК„Уют“ (Баскаль). Среди „хорошистов“ также — ООО „УК“ Компаньон» (готовность 50%). ООО «УК» Олимп« (готовность 60%) и ООО „УК“ УЮТ» (готовность 66,7%).

Сводная таблица готовности жилищного фонда и социальных объектов к отопительному периоду 2017—2018 гг. (на 02.08.2017)

А вот деятельность шести управляющих компаний, которые, судя по результатам, еще не приступали к гидропневматической промывке и гидравлическим испытаниям, вызывает опасения. Так, МУП «Спектр» обслуживает 30 домов, но их подготовка к отопительному периоду пока не ведется. Не спешат с подготовкой к зиме и жители 522 домов в частном секторе. Готовность этого жилья — всего 1,5%.

Наталья Володина
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