Готовность жилищного фонда и объектов социальной сферы к новому отопительному периоду в Кургане на сегодняшний день составляет 10,7%. Еще неделю назад этот показатель составлял 7,8%.
Полностью выполнила свои обязательства только одна управляющая компания — ООО «УК„Уют“ (Баскаль). Среди „хорошистов“ также — ООО „УК“ Компаньон» (готовность 50%). ООО «УК» Олимп« (готовность 60%) и ООО „УК“ УЮТ» (готовность 66,7%).
А вот деятельность шести управляющих компаний, которые, судя по результатам, еще не приступали к гидропневматической промывке и гидравлическим испытаниям, вызывает опасения. Так, МУП «Спектр» обслуживает 30 домов, но их подготовка к отопительному периоду пока не ведется. Не спешат с подготовкой к зиме и жители 522 домов в частном секторе. Готовность этого жилья — всего 1,5%.