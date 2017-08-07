В поселке Пельвож запущена точка автоматического мониторинга природных пожаров. Технология, разработанная в Сколково, уже успешно функционирует в 46 регионах России и за рубежом.
Главной составляющей объекта является камера высокой четкости, установленная на 30-метровой вышке. В течение часа она делает оборот в 360 градусов. Координаты очага возгорания определяются с точностью до 200 метров. Камера охватывает территорию радиусом в 40 километров вокруг поселка. В случае обнаружения огня камера отправляет сигнал в диспетчерскую службу.
«Пожар можно обнаружить разными способами. Можно визуальным наблюдением, можно авиапатрулированием, можно нашей системой, еще можно спутниковое наблюдение использовать. Есть регионы, где до 100 процентов пожаров обнаружено нашей системой», — цитирует коммерческого директора компании-разработчика «Лесной дозор» Дмитрия Булгатова «Вести Ямал».
Напомним, что ранее на Ямал прибыл глава МЧС Владимир Пучков. Глава ведомства проверил готовность местных экстренных служб и оценил меры, принятые по тушению пожаров в регионе.