{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,06
Динамика за 2 недели
Евро 70,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
07 августа 2017
16:10  07 августа 2017 1

Украина вложит дополнительный миллиард в постройку стены на границе с Россией

Украина не оставляет идеи построить реальную стену на границе с РоссиейФото: depositphotos.com
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

В 2017 году Украина потратит почти 500 млн гривен (1,16 млрд рублей) на строительство стены на границе с Россией, сообщает телеканал 360. Выделенных ранее 600 млн не хватило.

Изначально на проект «Стена» из украинского бюджета ушло 200 млн гривен. Потом различными поправками в бюджет на этот проект выделили еще 300 миллионов. Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал, чье ведомство ответственно за возведение пограничного объекта, сообщил, что 500 млн — лишь половина средств, которые нужны для возведения стены в 2017 году, уточняет RT.

Киев инициировал строительство стены на границе с Россией в 2014 году. В рамках проекта вдоль всей протяженности границы украинцы хотели установить сетку, а на «особо опасных» участках вырыть противотанковые рвы. В 2015 и 2016 годах Цигикал жаловался, что 600 млн гривен, выделенных на строительство объекта, не хватает.

Опыт построения стены на границах стран уже существует и реализован в Израиле, где ограждение призвано защищать граждан от атак со стороны Палестины. Порядка 1,6 млрд долларов в рамках предвыборных обещаний президента Трампа будет направлено на возведение стены на границе США и Мексики.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров