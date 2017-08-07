В 2017 году Украина потратит почти 500 млн гривен (1,16 млрд рублей) на строительство стены на границе с Россией, сообщает телеканал 360. Выделенных ранее 600 млн не хватило.
Изначально на проект «Стена» из украинского бюджета ушло 200 млн гривен. Потом различными поправками в бюджет на этот проект выделили еще 300 миллионов. Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал, чье ведомство ответственно за возведение пограничного объекта, сообщил, что 500 млн — лишь половина средств, которые нужны для возведения стены в 2017 году, уточняет RT.
Киев инициировал строительство стены на границе с Россией в 2014 году. В рамках проекта вдоль всей протяженности границы украинцы хотели установить сетку, а на «особо опасных» участках вырыть противотанковые рвы. В 2015 и 2016 годах Цигикал жаловался, что 600 млн гривен, выделенных на строительство объекта, не хватает.
Опыт построения стены на границах стран уже существует и реализован в Израиле, где ограждение призвано защищать граждан от атак со стороны Палестины. Порядка 1,6 млрд долларов в рамках предвыборных обещаний президента Трампа будет направлено на возведение стены на границе США и Мексики.