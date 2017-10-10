Тюменка разбилась, выпав из окна высотки. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях и даже опубликовали фотографию с места происшествия.
«Девушка упала примерно с 17-го или 18-го этажа», — написал автор снимка, не указав адрес многоэтажки. «Посередине верхнее светящееся окно, 17-й этаж, выпала женщина. Сразу насмерть. МЧС и врачи ещё там что-то смотрят. [Улица] Дружбы, 73, к.1», — уточнил один из очевидцев. «Наверное, ипотечница иль ещё какой кредит», — предположили пользователи.
«Молодая совсем была, — написала одна из участниц группы. — Это у меня во дворе. Видела, когда тело в пакет положили. Как я поняла, спустился сразу молодой парень и почти не отходил от нее. Потом приехала мама».
Другая горожанка рассказала, что живет в том же доме, где случилась трагедия: новостройку только полгода как сдали и квартиры еще не все заселены. По ее словам, девушка была одета и обута, лежала она не под общими балконами дома, они находятся с другой стороны. «Очень страшно видеть под окнами все это, а сегодня светло — и столько крови, — написала она. — Жалко человека, что бы ни случилось».
В пресс-службе станции скорой помощи корреспонденту «URA.RU» сообщили, что вызов поступил накануне. в 20:31. Бригада медиков прибыла уже через семь минут, однако спасти девушку было невозможно. «Врачи констатировали смерть. Пациент получил несовместимые с жизнью травмы», — пояснили в пресс-службе.