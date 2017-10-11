В Кургане на Т-образном перекрестке на выезде с проспекта Машиностроителей, 26 установили светофор. Появился он по просьбе руководства кондитерского цеха, расположенного неподалеку. А вот простые водители такому нововведению не очень рады — на проспекте и без того нередко скапливаются пробки.
Водители грузовиков жаловались, что из-за загруженности дороги не могут повернуть налево, а ехать направо грузовикам запрещено — мост, который следует сразу за поворотом, находится в аварийном состоянии, сообщили источники «URA.RU». Резко ускориться, чтобы проскочить в образовавшийся просвет, водители большегрузов также не имели возможности.
На решение вопроса ушло полтора года. Сейчас монтажные работы по установке светофора завершены. Его обещают включить 15 октября.