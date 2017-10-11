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11 октября 2017
10 октября 2017
Главные новости Курганской области
17:59  11 октября 2017 0

В Кургане установили светофор ради грузовиков, набитых тортами. Автомобилисты не в восторге. ФОТО

Сейчас монтажные работы уже завершеныФото читателей "URA.RU"

В Кургане на Т-образном перекрестке на выезде с проспекта Машиностроителей, 26 установили светофор. Появился он по просьбе руководства кондитерского цеха, расположенного неподалеку. А вот простые водители такому нововведению не очень рады — на проспекте и без того нередко скапливаются пробки.

Водители грузовиков жаловались, что из-за загруженности дороги не могут повернуть налево, а ехать направо грузовикам запрещено — мост, который следует сразу за поворотом, находится в аварийном состоянии, сообщили источники «URA.RU». Резко ускориться, чтобы проскочить в образовавшийся просвет, водители большегрузов также не имели возможности.

На решение вопроса ушло полтора года. Сейчас монтажные работы по установке светофора завершены. Его обещают включить 15 октября.

Татьяна Жаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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