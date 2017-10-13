Проблема заболеваний легких для жителей Ямала — одна из самых актуальных. Только за этот год из 39 тысяч обследованных северян у 1124 из них обнаружились болезни дыхательных путей. В связи с этим медицинские учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа предлагают местным жителям пройти обследование.
По словам главврача ямальского центра медицинской профилактики Сергея Токарева, отрицательная статистика связана с неблагоприятным климатом. «Нужно помнить, что некоторые заболевания, к примеру, хроническая обструктивная болезнь легких, могут протекать практически бессимптомно. При этом, наиболее эффективным методом ее выявления является спирометрия, — пояснил он «URA.RU».
14 октября в рамках Международного дня спирометрии жители Салехарда могут пройти компьютеризированное обследование в центре здоровья Салехардской окружной клинической больницы. Также обследование можно будет пройти в торговом центре Нового Уренгоя, куда приедут специалисты городской больницы. Аналогичная акция пройдет в центральной районной больнице в Тарко-Сале.