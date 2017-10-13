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13 октября 2017
12 октября 2017
11 октября 2017
16:54  13 октября 2017 1

Врачи призвали ямальцев провериться на «самую главную» в округе болезнь

Визит генконсула США Отто Ханс Ван Маерсена в Аксарк. ЯНАО, ямал, упряжка, янао, кмнс
Из-за неблагоприятного климата жители ЯНАО часто страдают болезнями легкихФото: Андрей Загумённов © URA.RU

Проблема заболеваний легких для жителей Ямала — одна из самых актуальных. Только за этот год из 39 тысяч обследованных северян у 1124 из них обнаружились болезни дыхательных путей. В связи с этим медицинские учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа предлагают местным жителям пройти обследование.

По словам главврача ямальского центра медицинской профилактики Сергея Токарева, отрицательная статистика связана с неблагоприятным климатом. «Нужно помнить, что некоторые заболевания, к примеру, хроническая обструктивная болезнь легких, могут протекать практически бессимптомно. При этом, наиболее эффективным методом ее выявления является спирометрия, — пояснил он «URA.RU».

14 октября в рамках Международного дня спирометрии жители Салехарда могут пройти компьютеризированное обследование в центре здоровья Салехардской окружной клинической больницы. Также обследование можно будет пройти в торговом центре Нового Уренгоя, куда приедут специалисты городской больницы. Аналогичная акция пройдет в центральной районной больнице в Тарко-Сале.

Александр Пономарев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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